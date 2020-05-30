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Приглашаем на учебу в колледж КИнЭУ
«Колледж предпринимательства КИнЭУ» осуществляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год
KZ06LAAA00007659 МОН РК. Комитет по контролю в сфере образования и науки 17.10.2016
Колледж предпринимательства КИнЭУ предлагает вам, широкий спектр востребованных механико-технологическое отделение, технических направлений подготовки. Основными факторами, определяющие потребность колледжа, являются современная материально-техническая база, квалифицированные преподаватели и гибкие, мобильные обучающиеся.
Специальности:
1014000 Технология машиностроения (по видам)
1118000 Оборудование предприятий питания, торговли и мясной промышленности
1203000 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
1303000 Автоматика , телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1511000 Землеустройство
0518000 Учет и аудит (по отраслям)
0604000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
0902000 Электроснабжение (по отраслям)
0907000 Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)
0515000 Менеджмент
Возможности
- Качественное образование по государственному гранту;
- Гранты президента колледжа предпринимательства КИнЭУ;
- Профессиональная практика и успешное трудоустройство;
- Дуальная форма обучения по специальностям;
- Стипендиальная программа им. М. Дулатова для лучших студентов
- Дифференцированная система оплаты за обучение
- Активная студенческая жизнь, участие в различных конференциях, конкурсах и олимпиадах
Перечень документов для поступления:
- Копия удостоверения личности (свидетельства о рождении и ИИН) – 3 шт.;
- Подлинник документа об образовании;
- Фото размером 3*4 – 6 шт.;
- Медицинская справка формы 086-У, флюроснимок, копия прививочной карты;
- документ об опекунстве для сирот и лиц, приравненных к ним
Документы принимаются до 20 августа 2020 года
Адрес применой комиссии: г. Костанай, ул. Чернышевского, 59.
Телефон приемной комиссии: +7 7142 28 29 58
www college.kineu.kz, эл.почта college@kineu.kz
«ҚИнЭУ кәсіпкерлік колледжі» 2020-2021 оқу жылына талапкерлерді қабылдайды
KZ06LAAA00007659 ҚР БҒМ. Білім беру және ғылым саласындағы бақылау комитеті 17.10.2016
ҚИнЭУ кәсіпкерлік колледжі сізге кең таңдауы бар механикалық, технологиялық және техникалық бағыттағы оқытуды ұсынады. Колледждің қажеттілігін анықтайтын негізгі факторлар қазіргі заманғы материалдық-техникалық база, білікті оқытушылар және икемді, ұтқыр студенттер.
Мамандықтар:
1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)
1118000 Тамақ және ет өнеркәсібінің өндіріс жабдықтары
1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
1303000 Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару
1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
1511000 Жерге орналастыру
0518000 Есеп және аудит (сала бойынша)
0604000 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)
0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалары бойынша)
0907000 Техникалық жылу жабдықтары және жылумен қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)
0515000 Менеджмент
Мүмкіндіктер:
- Мемлекеттік грант бойынша жоғары сапалы білім;
- ҚИнЭУ кәсіпкерлік колледжі президенті граныт;
- Кәсіби тәжірибе және жұмысқа орналастыру;
- мамандықтар бойынша қосарлы оқулар;
- Ең үздік студенттерге арналған М. Дулатов стипендиясы;
- Оқу ақысын бөліп төлеу жүйесі;
- Белсенді студенттік өмір, түрлі конференцияларға, олимпиадаларға қатысу
Оқуға түсіге қажетті құжаттар тізімі:
- жеке куәлік көшірмесі (туу туралы куәлік және ЖСН) - 3 дана;
- білім туралы сертификаттың түпнұсқасы;
- фотосурет өлшемі 3 * 4 - 6 дана;
- 086-У формасындағы медициналық анықтама, флюросурет, егу карталарының көшірмесі;
- жетім балаларға және оларға теңестірілген адамдарға қамқоршылық туралы құжат
Құжаттар 2020 жылдың 20 тамызына дейін қабылданады
Қабылдау комиссияның мекен-жайы: Қостанай қ. Чернышевский, 59.
Қабылдау комиссиясының телефоны: +7 7142 28 29 58
www college.kineu.kz, электронды пошта college@kineu.kz
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