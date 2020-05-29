КИнЭУ приглашает абитуриентов. Открыт прием заявлений на участие в конкурсе грантов

Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова (КИнЭУ)

12020748 МОН РК. Комитет по контролю в сфере образования и науки 05.11.2012

КИнЭУ – ведущий университет Северного региона Казахстана. Это два факультета, на которых вы можете получить первое или второе высшее образование или степень магистра, 19 образовательных программ по всем формам обучения, это бюджетные места и трудоустройство!

Мы открываем неограниченные перспективы для построения лучшей карьеры и предоставляем хорошие возможности для получения современного, доступного и высокотехнологичного образования! Открой дорогу к мечте, выбери удобный для тебя формат обучения, узнай подробнее о желаемой специальности, получи высшее образование в КИнЭУ и стань тем, на кого завтра будут равняться следующие поколения абитуриентов!

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова вошел в рейтинг ТОП-20 вузов в Национальном рейтинге востребованности вузов 2020 года. КИнЭУ в институциональный рейтинге вузов по направлению образовательной программы «Сельское хозяйство и биоресурсы» занял 8 место.

ВУЗ реализовал три проекта по программам ЕБРР, включая проект "Трансформация КИнЭУ в смарт-университет". Также, наряду с этим проектом в вузе реализуются проекты: "Трансформация опыта менеджмента агробизнеса в Казахстан и страны Центральной Азии", по программе JEAN MONNET ERASMUS+.

Уровень трудоустройства выпускников КИнЭУ составляет 98 процентов.

Мы ведем подготовку специалистов с навыками предпринимательства и бизнес мышления. Мы строим отношения на принципах честной и открытой работы:

- Открыт прием заявлений на участие в конкурсе грантов по всем специальностям бакалавриата! Заявление на конкурс грантов принимают с 13 до 20 июля 2020 года;

- Гранты ректора КИнЭУ, стипендии им. М. Дулатова;

- Лучшая специализированная учебно-лабораторная база в регионе по техническим специальностям;

- Дифференцированная система оплаты, возможность оплаты в рассрочку;

- Аккредитация НААР

- КИнЭУ вошел в рейтинг НААР ТОП-20 лучших вузов страны!

Возможности:

- Трудоустройство и широкая база практик на предприятиях Северного региона.

- Дополнительное образование: «Школа предпринимательства», «Школа лидерства», «Школа учета», IT-академия, курсы 1С, курсы по подготовке железнодорожных профессий.

- Бесплатная практика зарубежом (по программам Logo eV, Praxis ).

БАКАЛАВРИАТ:

5В073200 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)

5В080100 - Агрономия

5В072700 - Технология перерабатывающих производств

5В071700 - Теплоэнергетика

5В070200 - Автоматизация и управление

5В071200 - Машиностроение

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5В071800 - Электроэнергетика

5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5В070300 - Информационные системы

5B090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта

5В012000 - Профессиональное обучение

5В080600 - Аграрная техника и технология

5В090900 - Логистика (по отраслям)

5В050600 - Экономика

5В050700 - Менеджмент

5В050800 - Учет и аудит

5В050900 - Финансы

5В090600 - Культурно-досуговая работа

МАГИСТРАТУРА:

6М050700 – Менеджмент

- Менеджмент в ІТ сфере

- Менеджмент в образовании

- Аграрный менеджмент

- Менендмжент в НR

6М050600 - Экономика

Программа двудипломного образования КИнЭУ:

Уральский государственный аграрный университет (г.Екатеринбург, Россия)

Бакалавриат:

5В080100 Агрономия;

5В050600 Экономика

Магистратура:

6М050700 Менеджмент

Омская гуманитарная академия (г. Омск, Россия)

Магистратура:

6М050700 Менеджмент

6М050600 Экономика

Университет прикладных наук Вайенштефан

(г.Триздорф, Германия)

Магистратура:

6М050700 Менеджмент (аграрный менеджмент)

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова

Магистратура:

6М050700 Менеджмент, (Менеджмент в IT)

Преимущества двойной программы:

- Диплом зарубежного вуза и диплом КИнЭУ;

- Учебные планы, синтезирующие стандарты казахстанского и зарубежного образования;

- Преподавание ряда дисциплин профессионального цикла зарубежными профессорами;

- Гостевые лекции и семинары с ведущими профессорами

Документы для поступления в вуз:

- Копия удостоверения личности – 3 шт.;

- Копия свидетельства о браке;

- Подлинник аттестата или диплома;

- Сертификат ЕНТ 2019 года;

- Мед.справка формы 086-У;

- Фото размером 3*4 – 12 шт

Прием документов:

Бакалавриат: 1.06.2020 – 25.08.2020

Магистратура: 3.07.2020 – 25.07.2020

Творческие специальности: 1.06.2020 – 7.07.2020

г. Костанай, ул. Чернышевского, 59

Тел.: +7(7142) 28 02 60, сот.: +7 707 228 02 60

www.kineu.kz pk@kineu.kz

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік–экономикалық университеті (ҚИнЭУ)

12020748 ҚР БҒМ. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 05.11.2012

ҚИнЕУ - Қазақстанның солтүстік аймағындағы техникалық бағыттағы жетекші университет. Бұл - жоғары білім немесе магистр дәрежесін алуға болатын екі үлкен факультет. Оқытудың барлық түріндегі 19 білім беру бағдарламасы, бұл - бюджеттік орындар және жұмысқа орналастыру!

Біз жақсы мансап құрудың шексіз перспективасын ашамыз және заманауи, қол жетімді және жоғары технологиялық білім алу үшін жақсы мүмкіндіктер ұсынамыз! Арманыңызға жол ашыңыз, өзіңізге ыңғайлы оқу форматын таңдаңыз, қалаған мамандық туралы ізденіңіз, ҚИнЭУ-де білім алып, ертеңгі үміткерлерге үлгілі түлек атаныңыз!

ҚИнЭУ университеттерге сұраныстың ұлттық рейтингісіндегі 2020 оқу орындарының ТОП-20 рейтингісіне енді. Сонымен қатар, «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар» білім беру бағдарламасы бағыты бойынша университеттердің институционалды рейтингісінде 8-ші орынға ие болды.

Университет ЕҚДБ бағдарламалары бойынша үш жобаны, соның ішінде «ҚИнЭУ-ті смарт-университетке айналдыру» жобасын жүзеге асырды. Осы жобамен қатар университет JEAN MONNET ERASMUS + бағдарламасы бойынша «Қазақстанда және Орталық Азия елдерінде агробизнесті басқару тәжірибесін трансформациялау» жобаларын жүзеге асырады.

Қазіргі уақытта ҚИнЭУ түлектерінің жұмысқа орналасу деңгейі 98 пайызды құрайды.

Біз кәсіпкерлік және бизнес ойлау қабілеті бар мамандарды дайындаймыз. Біз қарым-қатынасты адал және ашық жұмыс принциптері негізінде құрамыз.

- Барлық бакалавриат мамандықтары бойынша гранттық конкурсқа қатысуға өтінімдер қабылдау ашық! Гранттық байқауға өтінім 2020 жылдың 13 шілдесі мен 20 шілдесі аралығында қабылданады;

- ҚИнЭУ ректорының гранты, М.Дулатова атындағы стипендия;

- Техникалық мамандықтар бойынша аймақтағы ең жақсы мамандандырылған оқу-зертханалық база;

- Сараланған төлем жүйесі, бөліп төлеу мүмкіндігі;

- АРТА аккредиттеуі

Мүмкіндіктер:

- Солтүстік аймақтың кәсіпорындарында жұмыспен қамту және тәжірибенің кең базасы;

- Қосымша білім: «Кәсіпкерлік мектебі», «Көшбасшылық мектебі», «Есеп жүргізу мектебі», 1С курстары, теміржол кәсіптерін даярлау курстары

- Шетелде тегін тәжірибе (Logo eV, Praxis бағдарламалары бойынша).

Бакалавриат:

5В073200 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

5В080100 - Агрономия

5В072700 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

5В071700 - Жылу энергетикасы

5В070200 - Автоматтандыру және басқару

5В071200 - Машина жасау

5B071300 - Көлік, көлік техникасы және технологиялары

5В071800 - Электр энергетикасы

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

5В070300 - Ақпараттық жүйелер

5B090100 - Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

5В012000 - Кәсіби оқыту

5В080600 - Ауылшаруашылық техникасы және технологиясы

5В090900 - Логистика (сала бойынша)

5В050600 - Экономика

5В050700 - Менеджмент

5В050800 - Есеп және аудит

5В050900 - Қаржы

5В090600 - Мәдени-тынығу жұмысы

МАГИСТРАТУРА:

6М050700 – Менеджмент

- ІТ саласындағы менеджмент

- Білім беру менеджменті

- Аграрлық менеджмент

- НR менеджменті

6М050600 - Экономика

ҚИнЭУ қос дипломды білім беру бағдарламасы:

Орал мемлекеттік аграрлық университеті (Екатеринбург қ., Ресей)

Бакалавриат:

5В080100 Агрономия;

5В050600 Экономика

Магистратура:

6М050700 Менеджмент

Омбы гуманитарлық академиясы (Омбы қ., Ресей)

Магистратура:

6М050700 Менеджмент

6М050600 Экономика

Вайенштефан қолданбалы ғылымдар университеті

(Триздорф қ., Германия)

Магистратура:

6М050700 Менеджмент (аграрлық менеджмент)

А.С. Попов атындағы Одесса ұлттық байланыс академиясы

Магистратура:

6М050700 Менеджмент, (IT саласындағы менеджмент)

Бағдарламаның артықшылықтары:

- Шетел ЖОО дипломы және ҚИнЭУ дипломы;

- Қазақстандық және шетелдік білім стандарттарын синтездейтін оқу жоспарлары;

- Кәсіби циклдің бірқатар пәндерін шетелдік профессорлар оқытады;

- Жетекші профессорлармен қонақ лекциялар мен семинарлар.

ҚИнЭУ-ге оқуға түсуге қажетті құжаттар:

- жеке куәлік көшірмесі – 3 д.;

- неке куәлігі көшірмесі;

- аттестат немесе диплом түпнұсқасы;

- 2020 ж. ҰБТ сертификаты;

- 086-У формасындағы мед. анықтама;

- 3*4 көлеміндегі фотосурет – 12 д

Құжаттарды қабылдау:

Бакалавриат: 1.06.2020 – 28.08.2020

Магистратура: 1.07.2020 – 31.07.2020

Шығармашылық мамандықтар: 1.06.2020 – 7.07.2020

Костанай қ., Чернышевский к., 59

Тел.: +7(7142) 28 02 60, сот.: +7 707 228 02 60

www.kineu.kz pk@kineu.kz

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