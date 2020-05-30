"Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный секрет активного долголетия 86-летней жительницы Костаная

Каждое утро Александра Никулина пробегает 2 километра и делает гимнастику. Достать ладонями пол в наклоне даже не каждый человек среднего возраста сможет. А для нее – это не проблема. «Я – бабушка не с лавочки», - любит приговаривать она.

Бегать Александра Дементьевна начала еще в детстве. Время было тяжелое, военное, отец погиб на фронте, мама одна тянула пятерых детей. Случались такие дни, что дома и есть нечего было. Энергия движения помогала выжить и тогда, и в послевоенное время. О физической культуре женщина не забывала, когда надо было отдавать силы семье, растить двоих детей. А ещё и нелегкая работа дежурной по станции на железной дороге: принимать и отправлять поезда, отвечать за каждого пассажира.

Для многих людей такая бытовая и служебная нагрузка – уже повод отказаться от спорта. Но не для Александры Никулиной. Ни разу даже в голову не пришло, что можно немного расслабиться, поспать еще чуть-чуть, перенести пробежку на завтра. Более того, она еще и находила время делиться своей энергией и физкультурным опытом с другими: в советские годы в течение семи лет вела группу здоровья.

Начинается ее день с разминки. Утром, еще в постели, в течение 10-15 минут делаются простые упражнения на ноги, руки, шею. Потом подъем, утренняя гигиена и на набережную. В 5.30 она уже на дистанции.

- Если у меня систолическое давление с утра 170, то после пробежки – 120, - делится Александра Деменьевна,- Врачи очень одобряют мои занятия бегом и гимнастикой. Что может быть лучше для сосудов? И я в свои годы тросточку не взяла, а многие люди моложе меня уже без нее ходить не могут. Спасибо спорту. А какую энергию получаю: даже просто идти не могу, мне хочется бежать. Я бабушка не с лавочки, просто сидеть не могу.

Каждый день она пробегает 2 километра. Исключением являются дни с сильным ветром, тогда сбивается дыхание. Еще зимой, когда не прочищены дорожки, на улице бегать физически невозможно. Как быть? Намеряла Александра Дементьевна в своей однокомнатной квартире такой треугольник периметром 11 метров и бегает по нему в течение получаса. Какой километраж «наматывает» при этом, не подсчитывала. Главное – прилив энергии и жизненных сил.

Даже при наличии некоторых проблем с сердцем и сосудами, на здоровье Александра Дементьевна не жалуется. Вопрос, нет ли проблем с суставами, ее удивляет. Какие могут быть проблемы, если на их подвижность делаются ежедневные упражнения?

Лишний вес недопустим, считает бегунья. Ест она 5-6 раз в день маленькими порциями и очень удивляется людям, которые могут вместить в свои желудки большое количество пищи. Сахар и солёности из рациона исключены, как и булочки и прочая выпечка.

Движение и умеренное питание – не единственное, что помогает сохранить здоровье и бодрость духа. Еще Александра Дементьевна любит петь и сочиняет стихи. Вот такую речевку она повторяет про себя, выходя утром из дома: «Я здорова, я счастлива, я красива, я умна. Вот такая я активная спортсменочка одна».

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ