На сегодня доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать 46-кратного размера МРП, передает Informburo.kz

Минтруда предлагает повысить максимальный доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту, сообщается в концепции к проекту поправок по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

На сегодня доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать 46-кратного размера МРП (с 1 апреля 2020 году – 127 788 тенге).

При этом при исчислении коэффициента замещения дохода пенсионными выплатами (без учёта накопительной пенсии) во внимание принимается среднемесячная номинальная заработная плата по РК за предыдущий год. По данным Комитета по статистике, среднемесячная заработная плата за период январь-декабрь 2019 год составляет 185 487 тенге, что равно 67-кратному МРП.

"В этой связи, для обеспечения сопоставимости в размерах пенсий и заработной платы в предпенсионный период максимальный доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту предлагается повысить от 46-кратного месячного расчётного показателя до 67-кратного месячного расчётного показателя, то есть до средней заработной платы по Республике Казахстан за прошлый год", – говорится в концепции.

Дополнительные расходы на увеличение максимального дохода для исчисления пенсии по возрасту составят в 2021 году – 3,665 млрд тенге, в 2022 году – 7,6 млрд тенге, в 2023 году – 11,878 млрд тенге.

Учёт в стаж участия в пенсионной системе периодов получения соцвыплат на период ЧП. В концепции отмечается, что в период действия ЧП в стране по причине эпидемиологической обстановки работающие граждане вынужденно находились на карантине, в отпусках без содержания. В период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, отдельные категории лиц освобождены от перечисления обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений. Без принятия дополнительных мер это повлияет на размеры пенсионных выплат будущих пенсионеров, а также на размеры социальных выплат из ГФСС.

В связи с этим, Минтруда предлагает внести ряд поправок в законы "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и "Об обязательном социальном страховании", предусматривающие учёт в стаж участия в пенсионной системе и системе обязательного социального страхования: