«Не надо думать, что вы не рискуете» - Главврач Рудненской городской больницы о гибели пациентки и текущем положении дел

Главный врач Рудненской городской больницы Талгат КАЙКЕНОВ в интервью порталу iagorod.kz рассказал об обстоятельствах смерти 55-летней житикаринки, которая скончалась в реанимации инфекционного отделения 25 мая. Выяснилось, что женщина была медицинским работником. Ранее, как контактная с больным коронавирусом, находилась на домашнем карантине, анализ на КВИ был отрицательным. С 8 по 15 мая работала, почувствовав недомогание, кашель, боль, сначала лечилась самостоятельно, затем была госпитализирована в стационар КВИ-2 в Житикаре. 23 мая ПЦР-анализ на COVID-19 показал положительный результат.

Фото: Ирина Старикова

- Ситуация с пациентами, которые заболевают вирусной пневмонией, осложняется тем, что болезнь быстро прогрессирует. Состояние больной ухудшалось, появилась одышка, больная находилась в сознании, сатурация была в пределах 92. Областным штабом было принято решение перевезти больную в реанимацию инфекционного отделения Рудненской городской больницы. Доставили женщину в тяжелом состоянии, при малейшем движении появлялась одышка. Рентген выявил двустороннюю полисегментарную пневмонию. В течение 30 часов ухудшения состояния больной не наблюдалось, но 25 мая внезапно ей стало хуже, врачи провели интубацию, подключили к аппарату ИВЛ, но в течение нескольких часов старания персонала, лечение эффекта не приносили, и пациентка скончалась, - сообщил Талгат Кайкенов.

Наш собеседник также добавил, что пациентке был оказан полный объем медицинской помощи в пределах возможностей нашей медицины, все анализы подтвердили правильную тактику лечения. Увы, но даже у более молодых людей при подобных осложнениях может остановиться сердечная деятельность, и реанимационные мероприятия оказываются неэффективными. Также известно, что у погибшей пациентки была онкология молочной железы первой стадии. Организм мог быть ослаблен, хотя иных сопутствующих заболеваний у женщины не было.

- Вы видите на сотнях, тысячах печальных примеров по миру, что заболевание может протекать очень тяжело, вплоть до летальных исходов. Потому призываю горожан соблюдать все противоэпидемические мероприятия, которые объявляет государство и наши санитарные врачи. По миру идет вторая волна пандемии коронавируса. Послабления карантинных мер вводятся, прежде всего, чтобы поддержать нашу экономику, но это не значит, что всем дружно нужно ходить по ресторанам и ездить большими компаниями на шашлыки. Но многие так и делают. И что мы имеем: в два раза увеличилось количество заболевших после послабления карантина, - подчеркнул Талгат Кайкенов.

На сегодняшний день в инфекционном отделении РГБ с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 43 человека. По словам главного врача, у большинства из них слабые или средневыраженные симптомы. Есть утвержденные ВОЗ и РК протоколы, согласно которым проводится лечение. Отделение своевременно снабжается антивирусными препаратами и антибиотиками, обеспеченность лекарственными препаратами порядка 100%.

- Другое дело, что пациенты, у которых нет симптомов, но которые являются вирусоносителями, считают себя здоровыми и очень недовольны тем, что им приходиться находиться в закрытом помещении. Некоторые не понимают серьезности положения и отказываются принимать лекарства. Но не нужно думать, что раз сто человек выздоровели благополучно, то и вы не попадете в зону риска. Вирус вызывает осложнения, причем порой неожиданно, потому наблюдение врачей просто необходимо, - отметил Кайкенов.

Также главный врач РГБ сообщил, что с момента поступления первых пациентов из Житикары, из инфекционного отделения больницы было выписано 29 человек. В их числе и первые заболевшие коронавирусом рудничане — женщина 1943 года рождения и мужчина 1987 года рождения.

В Костанайской области выявлено 136 человек с инфекцией COVID-19. Из них 8 — рудничане.