Евгений ПОЛУЯНОВ: "Идет дачная война"

Шёл 2020 год. После Великой Победы прошло 75 лет. На оккупированной коронавирусным врагом территории люди вновь боролись за свою землю и имущество, за свое продовольственное благополучие, за выживание зимой в конце концов. И главенствующими в этой битве были не здравый смысл и мнение сотен людей, а нелогичные и противоречивые решения группы местных военачальников, лишь отдаленно знающих, как из года в год трудится простой народ, не покладая орудий, на своей земле.

Уже в середине апреля, армию дачников поставили перед фактом: запрещено посещать свои дачные участки до 1 мая. Просто взяли и запретили, без разбора, живут там люди, работают или уже посадили ту же рассаду до введения карантинных мер. На подступах ко многим дачным обществам выставили блокпосты. Хотя, по сообщениям СМИ, в других городах страны, в России и даже Германии с тысячами заболевших коронавирусом, выезд на дачи был разрешен.

Скажите, чем опасен здоровый человек, который сел в свою машину с женой, с которой он живет под одной крышей, уедет на свой огороженный участок не для праздного шатания и проведет там с пользой время в дачной самоизоляции?

Под натиском увлеченных землёй людей, к концу апреля главнокомандующие проезд на дачи разрешают. Но не всем! А только на своем личном автотранспорте с доказательством, что ты имеешь право посещать своё имущество. Это что за дискриминация людей по имущественному признаку? А как быть людям, которые годами пользуются общественным транспортом, которых, по мнению председателей садовых обществ, около 30%? А что делать дачникам, которые работают на участках своих престарелых родителей, на которых оформлено имущество?

Военачальники смилостивились, пустив дачные автобусы, даже бесплатно. Но как! По два рейса рано утром, чтобы выехать и столько же вечером, чтобы вернуться. Их не заботило, что за день погода может кардинально измениться, что на дачах начинаются поливы согласно графику и работающие днем люди к вечерней подаче воды должны как-то добираться. Поэтому в 7 утра, в праздничный день 9 мая, впрочем, как и в другие майские дни, вместо традиционного и в этот раз запрещенного возложения цветов в Парке Победы люди штурмовали дачные автобусы.

Если, запуганные штрафами, дачники ответственно и поголовно надели маски, то о соблюдении санитарной дистанции в полтора метра, предписанной в постановлениях главного санврача, в раскаленном от майской жары и внутреннего напряжения автобусе, речи и не могло быть. Людям, соскучившимся за зиму по своим участкам, пол месяца практически запертым в четырёх стенах квартир, надо было ехать. Поскольку, если не поедут они, то придут или будут заброшены бомжеватого вида шпионы для разорения имущества. Да и, согласно поговорке, майский день – год кормит, хотя бы картофель должен уже быть посажен! Но чиновников, выдающих на гора заведомо невыполнимые приказы, кормит не дача, а бюджет. Поэтому, что и как посадят дачники, а главное, что они пожнут к осени, их волнует мало.

И вот уже снят режим ЧП, вышел ряд послаблений, сняты блок-посты, возобновлено автобусное движение в городе, дачникам без доказательств разрешено работать на своих участках. Но вопрос автобусного сообщения с некоторыми дачными обществами остается открытым. Люди надеялись, что автобусы начнут ходить по привычному за много лет графику и маршруту. Но почему-то компания ТТС, обслуживающая 113-ый маршрут самовольно или с позволения чиновников решила, что по-прежнему двух утренних и столько же вечерних «душных» рейсов достаточно. А как же предписанные в тендерной документации обязанности по соблюдению графика и маршрута, который без предупреждения меняется в зависимости от ремонтируемых улиц и настроения водителя?

Но дачники, закаленные вечной борьбой с природными напастями, насекомыми-вредителями и непрошенными гостями, справятся и с этим. Дачная война продолжается…



