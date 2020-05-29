Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане

Курящих за рулем казахстанцев будут штрафовать, если в салоне автомобиля находится несовершеннолетний ребенок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такая норма прописана в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

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Изначально проект кодекса не предусматривал данной нормы. Нововведение одобрили депутаты Мажилиса. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Сената. Норма вступит в силу, если проект кодекса примет Сенат, а затем подпишет Президент.

Места и объекты, в которых запрещено курение, перечислены в пункте 5 статьи 115 проекта кодекса.

В варианте, одобренном Мажилисом, пункт выглядит следующим образом:

Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается:

1) в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха

несовершеннолетних;

2) в помещениях организаций здравоохранения;

3) в пунктах общественного питания;

4) в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;

5) в ночных клубах, на дискотеках;

6) в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугородного автомобильного общественного транспорта, в метро, в

транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;

7) в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, закрытых остановках

общественного транспорта;

8) в государственных органах и организациях;

9) в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;

10) в подъездах домов;

11) в помещениях и на территории автозаправочных станций;

12) на детских площадках;

13) в подземных переходах;

14) в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц.

Новый кодекс также повышает возрастной ценз для продажи табачных изделий с 18 до 21 года. Напомним, в кодексе электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны приравнены к обычным сигаретам.

Депутаты еще в 2016 году предлагали запретить казахстанцам курить за рулем, обсуждая поправки в закон "О дорожном движении". Тогда мажилисмен Омархан Оксикбаев сказал, что сигареты отвлекают водителя, снижают уровень внимания и замедляют реакцию. Предложение вызвало споры, и норма не вошла в окончательный вариант поправок.