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Бесконтактная вербовка. Как действуют вербовщики деструктивных религиозных сект через интернет и социальные сети?
Вовлечение граждан в деструктивные религиозные секты сегодня активно осуществляется в интернет-сфере. Такой способ ещё называют бесконтактной вербовкой, поскольку весь процесс происходит в виртуальной среде, что исключает прямой и визуальный контакт между вербовщиком и теми, кого он пытается вовлечь в секту.
Существуют разные способы вербовки граждан в деструктивные религиозные секты в интернете:
- Создание специализированных сайтов;
- Социальные сети, сайты блогеров;
- С помощью таргет-рекламы;
- С помощью мессенджеров.
Первоначально, в 2000-х годах, создавались специализированные сайты. На них размещались религиозные материалы, а также приглашения принять участие в собрании верующих. В настоящий момент это не самый популярный способ вербовки людей. По мере того как государство стало наводить порядок в духовной жизни общества, такие сайты оказались уязвимыми. Госорганы их легко блокируют.
Контент сайтов деструктивных религиозных сект отличался тем, что:
- Включал в себя элементы язычества, использовались термины "энергетика вселенной", "энергия космоса", "логос" и т.д.;
- Материалы ставили под сомнение устои морали, традиционные ценности;
- Формировали иррациональное восприятие действительности и мира;
- Внушали мысль о том, что жизнь человека не принадлежит ему, судьба его – не в его руках.
Дальнейшее развитие интернет-сферы породило социальные сети и прочие средства коммуникации, которые оказались более эффективными при вербовке новых членов секты. Социальные сети позволяли не только размещать информацию, но и поддерживать интерактивное общение, осуществлять "точечный" поиск полезных людей. Для этого анализировались публикации на личных страничках, составлялся психологический портрет человека, оценивалась возможность его вовлечения в секту. Особое внимание уделялось темам, которые поднимали в соцсетях, взглядам и убеждениям пользователя.
Группа риска – собирательное название для определённой части общества, населения. В неё входят те, кто оказывается в большей степени подвержен опасности.
Кого ищут в социальных сетях вербовщики деструктивных религиозных сект?
- Одиноких людей, которые делятся своими переживаниями и тревогами в социальных сетях;
- Молодёжь, которая интересуется эзотерическими течениями. Представителей таких молодёжных субкультур, как готы и т.д.;
- Людей, переживших трагедию. О своих страданиях они пишут в соцсетях, ищут поддержки и понимания;
- Несчастливых людей, которым жизнь не приносит удовольствия, расстроенных, находящихся в депрессивном состоянии.
В данный момент деструктивные секты чаще прибегают к таргет-рекламе, которая распространяется в социальных сетях. Преимущество данного способа вербовки состоит в том, что она направлена на конкретную целевую аудиторию.
Таргетированная реклама – это объявление, которое транслируется целевой аудитории в интернете, на основе общедоступной информации из профилей пользователей. Среди них: возраст, пол, увлечения и предпочтения и многие другие критерии, которые афиширует пользователь.
В таргет-рекламе людям предлагают бесплатно посетить тренинг или мероприятие. Не обязательно религиозного характера. Это могут быть обучающие уроки, курсы по саморазвитию личности и повышению квалификации и так далее. Главная задача – завлечь на мероприятие как можно больше людей.
Откликнувшимся на объявление людям обещают изменить их жизнь, сделать её счастливой и насыщенной, помочь достичь успехов в работе. Но в ходе занятий будут предприниматься попытки завербовать человека, установить с ним личный эмоциональный контакт и тем самым войти к нему в доверие.
На что следует обратить внимание если вы решили посетить сомнительные тренинги?
- На информацию. Она может быть взята из интернета и других открытых источников. Но более глубоких знаний на тренинге не дадут.
- На способ преподнесения материала. Профессиональный лектор подаёт информацию аудитории систематизированно, так как такой подход позволяет лучше усвоить материал. Если ощущается хаос в голове, то есть основания усомниться в тренинге.
- На личный опыт тренера. Человек, который работал в той сфере, где считает себя гуру, должен чаще приводить примеры из личного опыта.
- Должны насторожить назойливые звонки, письма, сообщения с предложением прийти на следующее занятие.
Бороться с деструктивными религиозными сектами в интернете удаётся разными способами. Прежде всего, это блокирование правоохранительными органами действующих сайтов. Кроме того, в социальных сетях надзор осуществляет их администрация, которая предупреждает о последствиях нарушения этических норм. Странички пользователей блокирует сам регулятор соцсетей или после обращения к нему других пользователей с жалобой.
Следует также отличать деструктивные религиозные секты от террористических и экстремистских организаций религиозного толка, таких как "Аль Каида" или ИГИЛ. Хотя в списках запрещённых организаций правоохранительных органов они зачастую находятся вместе, между ними есть отличия. Для террористических структур религиозный фактор – это объединяющая членов идеология, для деструктивных сект – это культ и верование.
Деструктивные религиозные секты отличаются тем, что:
- Не преследуют политических целей;
- Не ставят цель захватить власть;
- Сосредоточиваются на культовой деятельности;
- Не ведут террористическую деятельность;
- Разрушают традиционные для общества ценности;
- Оказывают деструктивное влияние на психологию личности.
В целом вербовка в Сети сводится к следующим признакам, которые должны вас насторожить:
- Кто-то, кого вы раньше не знали, появляется и пишет вам сообщения в соцсетях или мессенджерах, интересуется вашими проблемами и настойчиво предлагает помощь;
- Вы видите ссылки на сайты и сообщения, которые призваны вас запугать: это могут быть заявления о грядущем конце света или возмездии за ваши грехи, грехи неверных и так далее. Далее организация предлагает "спасение";
- Вам дают часть некой загадочной информации, которая может помочь вам, спасти вас, и приглашают на встречу в офлайн;
- Вас атакует таргетированная реклама какой-то незнакомой вам организации с удивительными примерами людей, которым она помогла;
- В сети появляется некий друг, готовый вас "учить", но эти знания не дают вам ничего по существу, лишь запутывают и запугивают вас;
- "Дружба" постепенно перетекает в повиновение, и вам предлагают оказать финансовую помощь участникам группы или выполнить "задание".
Будьте бдительны и критически оценивайте информацию, которую вам предлагают в Сети. Жалуйтесь на подозрительную рекламу и сообщения администраторам соцсетей и сайтов или, если вас настойчиво преследуют, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.
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