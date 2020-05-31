Управление общественного развития города Алматы рассказывает, как определить, что вас пытаются сделать членом деструктивного религиозного течения, передает Informburo.kz

Вовлечение граждан в деструктивные религиозные секты сегодня активно осуществляется в интернет-сфере. Такой способ ещё называют бесконтактной вербовкой, поскольку весь процесс происходит в виртуальной среде, что исключает прямой и визуальный контакт между вербовщиком и теми, кого он пытается вовлечь в секту.

Существуют разные способы вербовки граждан в деструктивные религиозные секты в интернете:

Создание специализированных сайтов;

Социальные сети, сайты блогеров;

С помощью таргет-рекламы;

С помощью мессенджеров.

Первоначально, в 2000-х годах, создавались специализированные сайты. На них размещались религиозные материалы, а также приглашения принять участие в собрании верующих. В настоящий момент это не самый популярный способ вербовки людей. По мере того как государство стало наводить порядок в духовной жизни общества, такие сайты оказались уязвимыми. Госорганы их легко блокируют.

Контент сайтов деструктивных религиозных сект отличался тем, что:

Включал в себя элементы язычества, использовались термины "энергетика вселенной", "энергия космоса", "логос" и т.д.;

Материалы ставили под сомнение устои морали, традиционные ценности;

Формировали иррациональное восприятие действительности и мира;

Внушали мысль о том, что жизнь человека не принадлежит ему, судьба его – не в его руках.

Дальнейшее развитие интернет-сферы породило социальные сети и прочие средства коммуникации, которые оказались более эффективными при вербовке новых членов секты. Социальные сети позволяли не только размещать информацию, но и поддерживать интерактивное общение, осуществлять "точечный" поиск полезных людей. Для этого анализировались публикации на личных страничках, составлялся психологический портрет человека, оценивалась возможность его вовлечения в секту. Особое внимание уделялось темам, которые поднимали в соцсетях, взглядам и убеждениям пользователя.

Группа риска – собирательное название для определённой части общества, населения. В неё входят те, кто оказывается в большей степени подвержен опасности.

Кого ищут в социальных сетях вербовщики деструктивных религиозных сект? Одиноких людей, которые делятся своими переживаниями и тревогами в социальных сетях;

Молодёжь, которая интересуется эзотерическими течениями. Представителей таких молодёжных субкультур, как готы и т.д.;

Людей, переживших трагедию. О своих страданиях они пишут в соцсетях, ищут поддержки и понимания;

Несчастливых людей, которым жизнь не приносит удовольствия, расстроенных, находящихся в депрессивном состоянии.

В данный момент деструктивные секты чаще прибегают к таргет-рекламе, которая распространяется в социальных сетях. Преимущество данного способа вербовки состоит в том, что она направлена на конкретную целевую аудиторию.

Таргетированная реклама – это объявление, которое транслируется целевой аудитории в интернете, на основе общедоступной информации из профилей пользователей. Среди них: возраст, пол, увлечения и предпочтения и многие другие критерии, которые афиширует пользователь.

В таргет-рекламе людям предлагают бесплатно посетить тренинг или мероприятие. Не обязательно религиозного характера. Это могут быть обучающие уроки, курсы по саморазвитию личности и повышению квалификации и так далее. Главная задача – завлечь на мероприятие как можно больше людей.

Откликнувшимся на объявление людям обещают изменить их жизнь, сделать её счастливой и насыщенной, помочь достичь успехов в работе. Но в ходе занятий будут предприниматься попытки завербовать человека, установить с ним личный эмоциональный контакт и тем самым войти к нему в доверие.

На что следует обратить внимание если вы решили посетить сомнительные тренинги?

На информацию. Она может быть взята из интернета и других открытых источников. Но более глубоких знаний на тренинге не дадут.

Она может быть взята из интернета и других открытых источников. Но более глубоких знаний на тренинге не дадут. На способ преподнесения материала. Профессиональный лектор подаёт информацию аудитории систематизированно, так как такой подход позволяет лучше усвоить материал. Если ощущается хаос в голове, то есть основания усомниться в тренинге.

Профессиональный лектор подаёт информацию аудитории систематизированно, так как такой подход позволяет лучше усвоить материал. Если ощущается хаос в голове, то есть основания усомниться в тренинге. На личный опыт тренера. Человек, который работал в той сфере, где считает себя гуру, должен чаще приводить примеры из личного опыта.

Человек, который работал в той сфере, где считает себя гуру, должен чаще приводить примеры из личного опыта. Должны насторожить назойливые звонки, письма, сообщения с предложением прийти на следующее занятие.

Бороться с деструктивными религиозными сектами в интернете удаётся разными способами. Прежде всего, это блокирование правоохранительными органами действующих сайтов. Кроме того, в социальных сетях надзор осуществляет их администрация, которая предупреждает о последствиях нарушения этических норм. Странички пользователей блокирует сам регулятор соцсетей или после обращения к нему других пользователей с жалобой.

Следует также отличать деструктивные религиозные секты от террористических и экстремистских организаций религиозного толка, таких как "Аль Каида" или ИГИЛ. Хотя в списках запрещённых организаций правоохранительных органов они зачастую находятся вместе, между ними есть отличия. Для террористических структур религиозный фактор – это объединяющая членов идеология, для деструктивных сект – это культ и верование.

Деструктивные религиозные секты отличаются тем, что:

Не преследуют политических целей;

Не ставят цель захватить власть;

Сосредоточиваются на культовой деятельности;

Не ведут террористическую деятельность;

Разрушают традиционные для общества ценности;

Оказывают деструктивное влияние на психологию личности.

В целом вербовка в Сети сводится к следующим признакам, которые должны вас насторожить:

Кто-то, кого вы раньше не знали, появляется и пишет вам сообщения в соцсетях или мессенджерах, интересуется вашими проблемами и настойчиво предлагает помощь;

Вы видите ссылки на сайты и сообщения, которые призваны вас запугать: это могут быть заявления о грядущем конце света или возмездии за ваши грехи, грехи неверных и так далее. Далее организация предлагает "спасение";

Вам дают часть некой загадочной информации, которая может помочь вам, спасти вас, и приглашают на встречу в офлайн;

Вас атакует таргетированная реклама какой-то незнакомой вам организации с удивительными примерами людей, которым она помогла;

В сети появляется некий друг, готовый вас "учить", но эти знания не дают вам ничего по существу, лишь запутывают и запугивают вас;

"Дружба" постепенно перетекает в повиновение, и вам предлагают оказать финансовую помощь участникам группы или выполнить "задание".

Будьте бдительны и критически оценивайте информацию, которую вам предлагают в Сети. Жалуйтесь на подозрительную рекламу и сообщения администраторам соцсетей и сайтов или, если вас настойчиво преследуют, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.