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Холодную воду отключат 2 июня в одном из районов Костаная
29 мая 2020, 11:00 | ЖКХ
Отключение связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Подачу питьевой воды прекратят 02 июня с 9.00 до 22.00 по ул. Павлова в границах ул. Баймагамбетова до ул. Чехова. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
Отключения коснутся потребителей, проживающих по следующим адресам:
- ул. Баймагамбетова, 169, 179,
- ул. Павлова, 70, 108,
- ул. Павлова,72 (музыкальная школа),
- частный сектор по ул. Павлова в границах ул. Баймагамбетова – ул.Чехова.
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