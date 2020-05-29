Холодную воду отключат 2 июня в одном из районов Костаная

29 мая 2020, 11:00 |  ЖКХ

Отключение связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Подачу питьевой воды прекратят 02 июня с 9.00 до 22.00 по ул. Павлова в границах ул. Баймагамбетова до ул. Чехова. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

Отключения коснутся потребителей, проживающих по следующим адресам:

  • ул. Баймагамбетова, 169, 179,
  • ул. Павлова, 70, 108,
  • ул. Павлова,72 (музыкальная школа),
  •  частный сектор по ул. Павлова в границах ул. Баймагамбетова – ул.Чехова.