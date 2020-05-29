Вместо пришкольных лагерей пока должны работать кружки и секции - управление образования Костанайской области

О планах по организации летнего отдыха школьников Костанайской области 28 мая на брифинге рассказал руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. Форматы такого отдыха нынешним летом диктует карантин.

Цымбалюк давал информацию после очередного заседания областного оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Ранее в области планировали открыть 12 загородных лагерей с начала июня, однако принято решение начать смены только в трех, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких ребят - около 400. Решение вопроса об открытии остальных лагерей власти сдвинули на середину июня.

Всего в области на каникулы ушли 14 139 учащихся. Им школы, по словам руководителя управления образования, будут стараться обеспечивать «летнюю занятость». В конце четвертой четверти учебные заведения начали формировать списки ребят, которые хотели попасть в пришкольные летние лагеря, поэтому родители надеялись на их открытие. Однако именно этого формата отдыха до середины июня не будет.

- При школах будут работать секции, языковые площадки, кружки, - перечислил Василий Цымбалюк, - но таким образом, чтобы в каждом не собирать более 30 детей. Где и какие будут действовать, нужно уточнять в школах.

Журналисты задали вопрос, почему кружки и секции открывать можно, а пришкольные лагеря нельзя.

- Потому что это позволяет избежать большого скопления детей, - пояснил Цымбалюк. - Мы как раз этого старались избежать, переведя большую часть школьников в последней четверти учебного года на дистанционное обучение. Обычно летний пришкольный лагерь собирает 100-150 человек, к тому же с детьми там проводят массовые спортивные или культурные мероприятия. Пока это запрещено.

Он добавил, что улучшение эпидемиологической ситуации даст шанс в дальнейшем вернуться к традиционным форматам летнего отдыха школьников. Вопрос об этом постоянно в поле зрения оперативного штаба.

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