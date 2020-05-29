Тело младенца нашли на кладбище в Костанайской области

Тело младенца обнаружили на кладбище в Житикаре Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото instagram.com/zhitikaraproblem

Информация о найденном на кладбище ребенке появилась в житикаринском паблике. Сообщается, что ребенка нашли в пакете и пролежал он там несколько часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Проблемы города г.Житикара (@zhitikaraproblem)28 Май 2020 в 5:58 PDT

"Состояние здоровья на данное время неизвестно, нам пока остается только гадать, жив малыш либо уже нет", - пишет автор поста.

К сожалению, ребенок все же умер.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что при визуальном осмотре младенца видимых телесных повреждений не обнаружено.

"По факту обнаружения умершего новорожденного ребенка вечером 27 мая отделом полиции района начато расследование. Сотрудниками проводится работа по поиску матери ребенка и очевидцев. В рамках расследования назначена экспертиза", - добавили в ДП.

Ведется досудебное расследование по статье 100 Уголовного кодекса "Убийство матерью новорожденного ребенка".