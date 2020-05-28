ЕНТ будет не дистанционным, но с тепловизорами и бактерицидными лампами

О том, как в этом году пройдет Единое национальное тестирование, сегодня, 28 мая, на брифинге рассказал руководитель управления образования акимата Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. Из 4 418 выпускников ЕНТ намерены пройти 3 200 человек.

Фото из архива "НГ"

Руководитель управления образования напомнил, что тестирование - это не итоговая аттестацией после окончания школьного образовательного курса, а пропуск для поступления в высшие учебные заведения.

ЕНТ будет проходить с 20 июня по 5 июля. От тестирований прошлых лет оно отличается, во-первых, тем, что выпускники из-за ограничительных мероприятий были лишены возможности пройти определенное количество пробных тестирований. Кстати, сделать это сейчас можно самостоятельно - на сайте Национального центра тестирования, где размещено около 70 вариантов тестов.

Второе отличие - в организации работы в пунктах тестирования. В этом году в них будут поддерживать усиленный санэпидрежим, использовать в помещениях бактерицидные лампы, пропускать на ЕНТ после термометрии, для чего приобретаются тепловизоры. Всего, по словам Цымбалюка, на обеспечение проведения ЕНТ в нестандартных условиях этого года из бюджета выделено 33,5 млн тенге.

- В прошлом году каждый второй участник ЕНТ в нашей области стал обладателем образовательного гранта, - отметил Василий Цымбалюк, - пожелаем хороших результатов и выпускникам этого года!