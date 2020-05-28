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Никаких сборов денег на выпускные мероприятия быть не должно, даже на дорогие букеты учителям
Галина КАТКОВА
Сегодня, 28 мая, прошел брифинг руководителя управления образования акимата Костанайской области Василия ЦЫМБАЛЮКА. К теме категорического запрета на сбор средств родителями выпускников он возвращался несколько раз.
В этом году в Костанайской области 4 418 выпускников, из них 192 школьника стали обладателями знака «Алтын белги» и соответствующего свидетельства. Итоговые мероприятия для выпускников пройдут «живьем», но, как никогда, аскетично - происходить все будет в школах, в условиях усиленного санэпидрежима. Заключительные торжества каждый класс проведет отдельно, выпускники должны будут держать социальную дистанцию и соблюдать масочный режим.
Никаких больших мероприятий на территории школы с приглашением шоуменов, аниматоров, никаких празднеств в ресторанах, никаких массовых выездов на природу, перечислял запреты руководитель управления.
Особо отметил, что категорически запрещены любые денежные сборы на выпускные мероприятия, особенно на подарки учителям. Если кто-то узнает о таких фактах и будет готов пожаловаться, можно звонить на телефоны доверия в управлении: 37-08-58 (круглосуточный), 53-60-20 (в рабочее время).
Журналисты поинтересовались, а можно ли педагогу преподнести букет цветов.
- Это красивая традиция, но букеты стараются приобрести подороже, деньги на них собирают, мы не рекомендуем и такие букеты, - ответил Василий Цымбалюк. - Существует много других способов искренне поблагодарить и поздравить учителя: стихи собственного сочинения, рисунок на память, ролик. Возможности гаджетов в этом плане безграничны.
Выпускные мероприятия пройдут в школах области 3 июня.
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