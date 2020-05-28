«Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за принудительную подписку в Костанайской области?

О том, какое наказание грозит должностным лицам за принуждение учителей к деятельности, не связанной с образовательным процессом, рассказал на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Орал КАППАСОВ. Брифинг прошел сегодня, 28 мая, в онлайн-режиме.

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- Для дальнейшей реализации Закона «О статусе педагога» внесены изменения в совместный приказ министра науки и образования и министра национальной экономики, - сообщил на брифинге Каппасов. - Данным нормативным актом регулируется недопущение педагогов к видам работ, не связанных с их профессиональными обязанностями. В частности, нельзя налагать на педагогов обязанности по приобретению товаров и услуг. За нарушение прав педагогов предусмотрена административная ответственность должностных лиц. В случае обращения с жалобами, департамент имеет право провести внеплановую проверку с посещением объекта образования. За первое нарушение грозит предупреждение, за повторное — штраф от 20 до 120 МРП.

По словам Каппасова, несмотря на проводимую информационно-разъяснительную работу, в регионе еще фиксируются факты привлечения педагогов к текущему ремонту школ, принудительной подписки на периодические печатные издания и другие противоправные практики.

- В частности, по нашей области в действующем в оперативном режиме Телеграм-чате зафиксированы жалобы на принудительную подписку на печатные издания педагогических коллективов Костаная, Костанайского и Узункольского районов, - пояснил Каппасов. - Департаментом проведена разъяснительная работа, а в отношении администрации отдела образования Узункольского района возбуждено административное производство. Директор школы привлечена к административной ответственности — ей вынесено предупреждение.

На вопрос корреспондента «НГ», на какие печатные издания принуждали подписываться педагогов Костаная и двух районов, Каппасов ответил:

- На газету «Учительская+» и республиканские издания: «Казахстанскую правду» и «Егемен Казахстан».

В регионе также выявлены факты вызова педагогов на субботники и ремонтные работы школ, несмотря на режим карантина. Как пояснил Каппасов, во время дистанционного обучения в департамент поступило 166 звонков и обращений от педагогов. Наибольшее количество - от жителей Аулиекольского, Наурзумского, Узункольского, Костанайского районов, а также Костаная и Рудного.

Анонимное анкетирование, организованное Министерством образования и науки, показало, что педагоги нашей области, чаще всего жалуются на занижение оплаты труда, сбор средств на ремонт школ и покупку инвентаря.

Как объяснил Каппасов, обращаться в департамент с жалобами на противоправные действия педагоги области могут письменно, либо по электронной почте. В департаменте также круглосуточно работают телефоны доверия. Их номера можно найти на сайте департамента.

- Иногда достаточно переписки по WhatsApp с сообщениями о принудительной подписке, - объяснил Орал Каппасов. - На основании нее мы можем организовать проверку и привлечь к ответственности должностных лиц. Обо всех противоправных действиях педагоги также могут сообщать на мой номер мобильного — 8-776-716-11-53.