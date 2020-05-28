Коронавирус в Костанайской области:
Сократить интервал движения автобусов по утрам и вечерам поручил аким Костаная
Провести работу с городскими перевозчиками Кайрат АХМЕТОВ поручил сегодня, 28 мая, на заседании городского оперативного штаба. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
- Ситуация с общественным транспортом мне хорошо знакома. Ссылаться на недостаточное количество автобусов в автопарке сейчас недопустимо, - написал глава города. - Карантинные мероприятия сохраняются, более того - в области продолжает расти количество заболевших COVID-19.
По словам акима, интервал утренних и вечерних маршрутов должен быть сокращён.
- Люди едут на работу, соответственно возвращаются домой, поэтому движение автобусов должно быть чаще обычного, - отметил он.
Также аким напомнил, что ношение масок, применение санитайзеров и соблюдение социальной дистанции должны стать привычными для каждого костанайца.
- Сегодня здоровье общества напрямую зависит от солидарной ответственности. Руководители предприятий всех форм собственности должны с особой ответственностью подойти к данным рекомендациям, - написал Ахметов.
Принятые ранее ограничения сохраняются до 8 июня 2020 года.
Фото со страницы Кайрата Ахметова в Instagram
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