Режим карантина обещают смягчить с 29 мая в Житикаре

Решение об этом принято на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Это стало возможно, поскольку в Житикаринском районе с 19 мая ежедневный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией не превышает 2,3%. В связи с этим штаб решил разрешить работу некоторых объектов. В частности:

- работу непродовольственных магазинов площадью до 2000 кв.м. с 10.00 до 17.00 часов;

- работу непродовольственных рынков (вне зданий) с 10.00 до 15.00 часов;

- работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных (по предварительной записи) с 9.00 до 21.00 часов;

- работу салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках;

- работу медицинских центров, стоматологических кабинетов (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках;

- работу бань и саун (до 20 помывочных мест) за исключением бассейнов, с режимом работы с 9.00 до 21.00 часов;

- работу ломбардов;

- работу объектов по оказанию услуг населению – обувные, швейные мастерские с временным режимом работы с 10.00 до 17.00 часов;

- работу дачных маршрутов, согласно расписанию.

Вместе с тем, принято решение о приостановлении деятельности загородных и пришкольных лагерей на территории всей области до 15 июня. Исключением станут детские лагеря интернатных организаций области, с соблюдением соответствующих мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также с 8 июня возобновится учебно-тренировочный процесс в спортивных школах и спортивных клубах с соблюдением санитарных норм режима (за исключением города Житикара).

В завершении Архимед Мухамбетов снова призвал жителей области со всей серьезностью отнестись к соблюдению мер личной безопасности, а также обратился к предпринимателям.

- Решение о дальнейшем послаблении ограничений будет приниматься не только исходя из эпидемиологической ситуации, но в первую очередь - при неукоснительном соблюдении режима карантина, - добавил глава региона.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 136 случаев COVID-19, 60 человек выздоровели.