Пять случаев заражения COVID-19 выявлено в Костанайской области

Коронавирусная инфекция выявлена у четверых жителей г. Житикара - двое 1981 года рождения, а также 1951 и 1989, которые являются близкими по контакту с ранее заболевшими пациентами. Также по результатам ПЦР анализа коронавирус подтвержден у студентки 2004 года рождения, проживающей в городе Костанай.

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- Студентка является близким контактом с зараженным пациентом, - сообщили в информационном оперативном штабе. - Больные госпитализированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего по состоянию на 23.59 27 мая в регионе выявлено 136 человек с COVID-19, 60 пациентов выздоровело, 2 скончались.