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Повысить зарплату врачам и пересмотреть практику уголовного преследования за врачебные ошибки предложил президент РК
Поэтапно повышать заработную плату врачам поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Sputnik.
Фото akorda.kz
"Правительству поручаю с этого года начать поэтапное повышение зарплаты врачей. Их заработная плата должна быть в 2,5 раза выше средней зарплаты в нашей экономике", - сказал Токаев в ходе заседания Национального совета общественного доверия.
Данных показателей нужно достичь к 2023 году, уточнил президент.
- Пандемия коронавируса выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в Казахстане, - отметил Токаев.
Причиной, с его слов, стали низкая зарплата, низкий уровень престижа профессии и незащищенность прав медработников.
По данным комитета по статистике, среднемесячная заработная плата в апреле 2020 года составила 195 935 тенге.
Токаев также предложил пересмотреть целесообразность уголовного преследования за врачебные ошибки и нарушение порядка проведения клинических исследований, сообщает informburo.kz.
Президент отметил, что совсем недавно любые упоминания о казахстанской медицине вызывали сплошной поток негатива.
"Нередко были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования за так называемые врачебные ошибки. Нужно эту практику пересмотреть, на мой взгляд. В частности, критически проанализировать целесообразность уголовной ответственности, причём непременной уголовной ответственности, медработников за так называемое ненадлежащее выполнение своих обязанностей", – сказал президент на заседании НСОД.
По его словам, чётко установить в ходе следствия степень халатности очень сложно, в то же время под уголовной статьёй находится немало медиков.
"Следует также пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка проведения клинических исследований. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки. Вышесказанное, конечно, не снимает с врачей ответственности за жизнь и здоровье граждан, но такая ответственность должна быть административной и гражданско-правовой, как в развитых странах мира", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил разработать и внедрить системы юридической и финансовой защиты и ответственности медработников, включая гарантирование профессиональной деятельности.
Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость усиления в Казахстане службы санэпиднадзора и создания для этого отдельного комитета.
"Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать СЭС, вернуться к доказавшей свою эффективность модели. В это связи уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу", – отметил глава государства.
Он отметил, что будут приняты меры по соцзащите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров СЭС.
"Необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы. До конца года следует разработать закон о биологической безопасности РК", – сказал президент.
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