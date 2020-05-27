Повысить зарплату врачам и пересмотреть практику уголовного преследования за врачебные ошибки предложил президент РК

Поэтапно повышать заработную плату врачам поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Sputnik.

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"Правительству поручаю с этого года начать поэтапное повышение зарплаты врачей. Их заработная плата должна быть в 2,5 раза выше средней зарплаты в нашей экономике", - сказал Токаев в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

Данных показателей нужно достичь к 2023 году, уточнил президент.

- Пандемия коронавируса выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в Казахстане, - отметил Токаев.

Причиной, с его слов, стали низкая зарплата, низкий уровень престижа профессии и незащищенность прав медработников.

По данным комитета по статистике, среднемесячная заработная плата в апреле 2020 года составила 195 935 тенге.