Дожди с грозами и очень тепло: погода ближайших дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 28-29 мая, на территории области пройдут дожди с грозами. Местами возможен град. В Костанае кратковременный дождь пройдет только в пятницу. В субботу на всей территории области осадков не ожидается.

Фото Ксении РЕБИК



- В четверг ночью будет 10-15, на юге области 18 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Ночь пятницы будет несколько теплее: +13...+18°С, на юге +21°С. Уже на следующую ночь температура воздуха вновь снизится до четверговых значений: +10...+15, на юге области +18°С. В дневное время с четверга по субботу показания термометров будут одинаковыми: 25-30, а на юге до 35 градусов. В областном центре ночные температуры будут в пределах средних по области. Днем в четверг в Костанае термометры покажут 27-29 градусов тепла. В пятницу-субботу, 29-30 мая - 25-27 градусов.

Ветер будет меняться. В четверг нас ждет сначала южный, затем юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. Днем возможны порывы до 18 м/с. В пятницу направление ветра в течение дня изменится с северо-восточного на восточное, которое сохранится в субботу. Скорость ветра 29-30 мая составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.