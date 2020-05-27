Любовь к племяннику обошлась экс-акиму Павлодарской области в 3,5 года ограничения свободы

Павлодарский городской суд по уголовным делам приговорил признавшего вину Булата Бакауова к 3,5 годам ограничения свободы, сообщает Ratel.kz.

Фото с официального сайта акимата Павлодарской области

Кроме того, экс-аким области должен будет ежегодно выполнять по 100 часов принудительных работ. Ему также пожизненно запретили занимать государственные должности и лишили государственных наград.

Бакауов обвинялся по ст. 361, ч.4, п.3 УК РУ - Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По версии следствия, 26 сентября прошлого года специалистами департамента государственных доходов (ДГД) по Павлодарской области начата комплексная налоговая проверка ТОО "AksuTransLogistic", единственным учредителем которого является родственник Булата Бакауова – Руслан Бакауов, по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость, индивидуального подоходного налога, и т. д. за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года. Узнав о проверке, аким области дал указание должностным лицам ДГД информировать его о результатах.

В декабре 2019 года Булату Бакауову стало известно, что выявленные нарушения влекут для ТОО его родственника доначисление налогов на 200 миллионов тенге и возбуждение досудебного расследования по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов. Он потребовал от ДГД скрыть истинные результаты проверки и уменьшить сумму доначисления до 3–5 миллионов тенге.

Предполагалось, что любовь к племяннику – это только предлог, а за время следствия в деле появятся и другие, более серьезные эпизоды. К примеру, касающиеся баянаульского аэродрома.

Напомним, районные власти в период с 2018 по 2019 год, лоббируя интересы аффилированного лица – директора ТОО "САПА+" Нуритдинова, являющегося подрядчиком строительства автодорог в указанном регионе, незаконно приобрели у него отдельно стоящее здание площадью 324 квадратных метра по заведомо завышенной стоимости в сумме 240 млн тенге из средств областного бюджета для дальнейшего его использования в качестве аэродрома. Фактически же, согласно заключениям ДВГА и земельной инспекции, данный объект не соответствует требованиям аэродрома.

Однако причастность к этой покупке бывшего главы региона, видимо, не просматривается. Межведомственная следственная группа из сотрудников КНБ и антикоррупционной службы, расследовавшая дело Бакауова 4,5 месяца, никаких других грехов, кроме покровительства племяннику, за ним не обнаружила.

Зачитывая приговор, судья Нурлан КАИРБЕКОВ сообщил, что в результате проверки за 2017–2018 годы компании, принадлежащей Руслану Бакауову, департаментом госдоходов было доначислено 212 млн 68 тыс. 79 тенге невыплаченных налогов. После вмешательства Булата Бакауова эту сумму снизили до 3 млн 146 тыс. 272 тенге. Однако в результате проведенных следственных действий сумму нанесенного государству ущерба насчитали только в 165 млн 767 тыс. 531 тенге. Их, как сказано в приговоре, подсудимый добровольно возместил после своего ареста. Цифры не бьются.

В связи с тем, что суд проходил в режиме онлайн по скайпу, прессе так и не удалось уточнить – почему не совпадают эти цифры и кто же все-таки выплатил ущерб: дядя или племянник? Получается, что экс-акиму пришлось самому отдавать долги по налогам ТОО "AksuTransLogistic", в отношении которого 30 января этого года начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов?