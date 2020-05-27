Как в Костанайской области будут работать летние детские лагеря?

Вопрос об этом был задан сегодня, 27 мая, акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ. Он ответил на него в ходе брифинга, темой которого была ситуация по коронавирусу в области.

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- У нас 12 загородных лагерей, рассчитанных на пребывание более 2 000 детей, это не считая палаточных, юрточных, - сказал Мухамбетов, - открывать эти последние мы разрешение дать не можем. А вот тему открытия стационарных, где есть возможность соблюдать все дезинфекционные меры и ограничить в них посещение, будем рассматривать буквально завтра. На очередном заседании штаба выступит начальник управления образования. Доложит о подготовке. Дело в том, что мы вопрос рассматривали несколькими неделями раньше, когда выявление больных было небольшим. Была дана команда - готовить лагеря... Сейчас посмотрим. Но предварительно могу сказать, что на открытие трех лагерей, которые предназначены для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей, мы разрешение, наверное. дадим. Детей немного, около 400 человек... Там все отработано. По остальным 8-15 июня будем принимать решение. Если эпидситуация будет осложняться, то, возможно, первый сезон придется пропустить. По второму постараемся решить вопрос. Но каждый лагерь будем рассматривать отдельно - например, далеко или близко он от населенных пунктов, сколько дорог туда ведет, чтобы перекрыть их блок-постами.

Одним из условий благополучного пребывания детей в лагерях аким назвал минимизацию с ними контактов извне - продукты по максимуму привезти заранее, персоналу не отлучаться, посещение гостей жестко ограничить.

Организация же летних пришкольных лагерей, по словам акима, «на 99% будет ограничена». Массово, как раньше, их не будет. Только в единичных случаях, которые тоже индивидуально будут рассматриваться на заседаниях оперативных штабов - отчасти решение будет зависеть от того, какие условия с точки зрения санэпидбезопасности сможет предоставить школа. Но есть и другая сторона дела: из-за того, что дети четвертую четверть учились онлайн, многие школы раньше обычного начали в своих помещениях ремонты, поэтому условий для организации лагерей в них нет.