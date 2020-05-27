Сообщать о плохом качестве отремонтированных дорог призывают чиновники Костанайской области

Первую в этом году пробу асфальтобетонного покрытия сотрудники РГП «Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области» взяли сегодня, 27 мая, на проспекте Назарбаева, в районе здания "Жастар сарайы".

Днем раньше на проспекте закончили укладку верхнего слоя асфальта в рамках проведения среднего ремонта.

Вырубку мелкозернистого асфальтобетонного покрытия специалисты центра сделали с помощью керноотборника. Процесс занял около 15 минут, после чего присутствующим продемонстрировали вырубленный кусок. На нем линейкой замерили верхнюю часть и констатировали: слой выдержан.

- На этом отрезке проспекта Назарбаева производилась укладка только верхнего слоя из мелкозернистого асфальто-бетонного покрытия, - прокомментировал на месте инженер по строительству Национального центра качества дорожных активов Владимир ЗАВАЛИЙ. - По нормам этот слой должен составлять 5 см, здесь он составляет 5,2 см. Толщина слоя отвечает требованиям. Вырубку мы заберем в лабораторию, чтобы определить коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси и водонасыщение образца.

Журналисты спросили, почему представители РГП проверяют, в основном, благополучные улицы и ни разу не проверили, например, улицы Мауленова, Спортивную, Дощанова. Как пояснил Завалий, договоры на экспертизу дорог с РГП заключает заказчик - акимат Костаная, который и определяет улицы, предоставляет проекты, а сотрудники РГП проверяют их на соответствие техусловиям. При выявлении брака направляют рекомендательное письмо заказчику, а он принимает решение по допустившим дефекты подрядчикам. На 1 км дорог вырубается три керна в шахматном порядке.

- Чаще всего при ремонте дорог не выдерживается температура укладки асфальта, - отметил Завалий. - Она должна держаться на уровне 100 градусов, а у нас часто асфальт уже остыл, а его еще катают. В результате нет нужного уплотнения, образуются поры, в которые может попасть вода и образоваться трещины.

Первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы Данияр СМАГУЛОВ подтвердил, что нареканий на качество ремонта костанайских дорог очень много.

- В связи с этим мы будем на постоянной основе по мере введения в эксплуатацию дорог проверять их качество, - добавил он. - Вчера ввели в эксплуатацию проспект Назарбаева, поэтому сегодня его проверили. Всех жителей области призываем сообщать о плохом качестве дорог. Если дорога только построена, а на ней уже ямы и выбоины, обращайтесь к нам или в Национальный центр качества. Если дорога посыпалась через год после введения в эксплуатацию, тоже можно обращаться, но при экспертизе будут применяться другие методы.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ