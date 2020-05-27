Вопрос об открытии движения между населенными пунктами в Костанайской области будет решаться не раньше 1 июня

Об этом сегодня, 27 мая, на брифинге сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он рассказал о текущей ситуации по коронавирусу в регионе и о соблюдении карантинного режима.

Глава области отметил, что идет поэтапное смягчение ограничительных мер. Одна из них - запрет на свободное транспортное сообщение между населенными пунктами. Журналисты спросили, когда он будет снят.

- Обсудим в ближайшее время на заседании оперативного штаба, - ответил Мухамбетов, - ситуация в районах разная. Есть Житикаринский район, где ситуация сложная, и Денисовский район, который с ним граничит и где тоже есть больные... Но есть районы, где нет ни одного случая, нет большого количества людей, которые через них двигаются транзитом. В них, возможно, откроем движение в начале июня... Но решать по каждому будем индивидуально.

Аким области напомнил также, что для тех, кто перемещается по специальным разрешениям, в том числе для аграриев условия уже смягчены - снята большая часть блок-постов. И не только внутри области, но и по ее периметру.

По его словам, остались только два блок-поста в Житикаринском районе и два на пограничных пропускных пунктах: «Кайраке» и «Убагане».