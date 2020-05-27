40 мониторинговых групп следят и следить будут за соблюдением карантина в Костанайской области

Поэтапное ослабление ограничений многие граждане восприняли как сигнал вообще не соблюдать карантинный режим, отметил сегодня, 27 мая, на брифинге аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Настораживает тот факт, что параллельно со смягчением ограничительных мероприятий увеличивается недельный прирост заболеваемости короновирусной инфекцией, - отметил глава региона. - Если взять статистику, то 4-го по 10 мая было зарегистрировано 11 случаев, с 11 по 17 мая - 18 случаев, а 18 по 24 мая - 48 случаев. Многие жители восприняли открытие рынков, парков для прогулок как отмену режима карантина. Это, конечно, плохо. Наблюдается значительное количество нарушений ограничительных мер как со стороны граждан, так и со стороны субъектов предпринимательства.

По словам акима, 40 специальных мониторинговых групп, в состав которых входят представители местной власти, санитарной службы, полиции, провели уже около 14 000 проверок. По данным на 26 мая, они выявили 267 нарушений карантинного режима, органами внутренних дел на виновных было наложено 274 штрафа.

- С отдельными фактами я вас ознакомлю. Только за 25 и 26 мая - после очередного смягчения ограничительных мер - повсеместно были выявлены нарушения, - отметил Мухамбетов. - 26 мая вечером провели мониторинг на 13 объектах в областном центре, в 6 из них были выявлены грубые нарушения постановления главного анитарного врача области. В частности, в магазинах «Болашак» и «West» торговля продолжалась после 21 часа, большинство покупателей были без масок, а продавцы - без масок и перчаток, в очередях не соблюдалась санитарная дистанция. В магазине «West», кроме того, шла реализация крепких спиртных напитков. В отделе LC Waikiki, расположенном в ТРЦ MART, в очереди стояли около 20 человек без масок, которые не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на то, что соответствующая разметка там имеется. Все видят ее, но игнорируют. То есть со стороны администрации контроль за соблюдением ограничительных мер не проводится. А главная ответственность в данном случае - на руководстве ТРЦ MART... В ресторане «Гранат» была открыта только летняя терраса, но посетителей было более 30 человек... В Сити-центре ИП Алмагамбет, предоставляющий услуги проката велосипедов, не имел защитной маски, антисептика для рук и дезинфектора для обработки велосипедов. Здесь же, в киоске «Мороженка», продавец работал без перчаток и маски.

На одного предпринимателя по поводу работы закусочной административный материал направлен в суд, ИП грозит штраф в размере 265 100 тенге и приостановление деятельности.

Был также проведен выборочный мониторинг общественного транспорта. В автобусах маршрутов №№ 27, 21, 13 и 18, которые обслуживаются разными перевозчиками, водители работали без перчаток, значительное количество пассажиров были без масок. Водители такси также перестали работать в масках и перчатках. Пока мониторинговая группа ограничилась предупреждениями.

Отмечаются массовые нарушения со стороны граждан, которые находятся на улице после 22 часов, хотя карантинный режим это запрещает.

Аким области обратил внимание на то, что по ранее выявленным 8 фактам грубых нарушений готовятся административные материалы для передачи в суд. Для справки сообщил, что при выявлении нарушений со стороны физических лиц судом может быть наложен штраф в размере 5 МРП (13 235 тенге), на должностных лиц - в размере 15 МРП (39 765 тенге). При нарушениях со стороны юридических лиц субъекты малого предпринимательства могут быть оштрафованы на 100 МРП (265 100 тенге), средние предприятия - на 200 МРП (530 200 тенге), субъекты крупного предпринимательства - на 500 МРП (1 325 000).

- Мы завтра проведем заседание штаба с участием акимов городов, районов, где есть такие же нарушения, - сказал Архимед Мухамбетов, - и будем идти на то, чтобы приостанавливать деятельность предприятий-нарушителей. Другого выхода у нас нет - риск заражения очень большой... Я призываю жителей Костанайской области к соблюдению мер личной санитарной безопасности... Отдельно хочу обратиться к предпринимателям. На вас лежит большая ответственность за работников. Их необходимо обеспечивать перчатками, масками, другими средствами защиты. Прошу еще раз - если есть возможность - и сейчас отправлять людей на работу дистанционно.

Глава области также сказал, что мониторинговые группы продолжат активные действия, а оперативный штаб впредь будет принимать решения о дальнейшем ослаблении карантина не только в зависимости от эпидемической ситуации, но и с учетом неукоснительного соблюдения населением действующих карантинных мер.

Фото пресс-службы акима области