Команда из Остравы в пятый раз победит: матч «Пршибрам» – «Баник»

«Пршибрам» на домашнем стадионе примет «Баник». Данная встреча состоится в рамках 25 тура чемпионата. Команда из Остравы отлично проявила себя в последних личных матчах против «Пршибрама». Одержит ли «Баник» еще одну победу над соперником? – Даст ответ редакция meta-ratings.kz.

Форма «Пршибрама»

«Пршибрам» провалил последние четыре матча в рамках чемпионата Чехии. Коллектив смог набрать лишь одно очко. Стоит отметить, что в этих встречах команда не смогла забить ни одного гола и позволила соперникам отличиться десять раз. По итогам 24 игр на счету «Пршибрама» 14 баллов. Команда находится на последней строчке в турнирной таблице Высшей лиги. В преддверии возобновления сезона «Пршибрам» потерпел разгромное поражение от «Виктории Пльзень» в контрольной встрече – 0:4.

Форма «Баника»

«Баник» неудачно выступил до паузы в сезоне Чехии. Сперва клуб потерпел разгромное поражение от «Спарты» со счетом 0:5 и закончил выступление в рамках Кубка Чехии на четвертьфинальной стадии. В рамках 24 тура Высшей лиги соперником коллектива из Остравы являлся «Млада-Болеслав». Клуб на родной арене уступил сопернику со счетом 2:3. По итогам 24 матчей на счету «Баника» 38 баллов, команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чешского первенства.

«Пршибрам» – «Баник»: результаты личных матчей

В первом круге нынешнего розыгрыша чешского первенства «Баник» на родной арене не оставил шанса своему сопернику. Коллектив из Остравы отправил три безответных гола в ворота «Пршибрама». В общей сложности между клубами состоялись 39 очных встреч. На счету «Баника» 18 побед, «Пршибрам» добился положительного результата в 13 играх.

«Пршибрам» – «Баник»: примечательная статистика клубов

«Пршибрам» не забил ни одного гола в восьми из последних девяти матчей в рамках чешского первенства;

Безвыигрышная серия «Пршибрама» в рамках чемпионата Чехии составляет 17 матчей;

«Баник» добился положительного результата в последних четырех матчах против «Пршибрама» в рамках всех турниров;

«Баник» оставил свои ворота в неприкосновенности в последних трех выездных матчах в рамках чешского первенства;

«Пршибрам» не смог поразить ворота «Баника» в последних трех матчах в рамках всех турниров;

В шести из последних семи домашних матчей «Пршибрама» в рамках чемпионата Чехии был зафиксирован прогноз «тотал меньше 2,5 гола»;

В последних четырех выездных матчах «Баника» в рамках чемпионата Чехии зашла ставка «тотал меньше 2,5 гола»;

«Пршибрам» пропустил как минимум два гола в пяти из последних шести матчей в рамках Высшей лиги.

«Пршибрам» является главным аутсайдером нынешнего сезона Высшей лиги. В текущем чешском первенстве клуб пропустил 46 голов, что является худшим показателем. «Баник» - очевидный фаворит предстоящего поединка. Стоит отметить, что в последних личных матчах с «Пршибрамом» коллектив из Остравы забил два и больше голов.

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