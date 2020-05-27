Еще один человек скончался от КВИ в Костанайской области

55-летняя женщина проживала Житикаре. Она была госпитализирована в стационар КВИ-2 КГП «Житикаринская районная больница», как проживавшая в одном подъезде с ранее выявленным пациентом. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

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- Женщина состояла на Д-учете в онкодиспансере по заболеванию молочной железы первой стадии, - пояснилии в штабе. - 23 мая ПЦР анализ на COVID-19 показал положительный результат. Была проведена рентгенография ОГК в 2 проекциях. Заключение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

После ухудшения состояния - повышение температуры, сухость и першение в горле, редкий кашель, усиливающийся при глубоком вдохе, тошнота, рвота, слабость, снижение аппетит, - ее транспортировали в инфекционное отделение Рудненской городской больницы.

- При проведении интубации трахеи отмечается резкое ухудшение состояния, в связи с чем произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия проведены в полном объеме. 25 мая констатирована смерть,- сообщили в штабе.

Как пояснили в штабе, изучением летального случая от КВИ занимается специально созданная комиссия, которая детально изучает медицинскую документацию и устанавливает возможную причину смерти. Соответственно, работа комиссии занимает определенное время, с этим связана некоторая задержка с выдачей решения.

Также, по данным на 23.59 вторника, 26 мая, в регионе зарегистрированы еще 4 случая COVID-19: три женщины и один мужчина. Возраст пациентов - от 23 до 83 лет. Заболевшие проживали в Житикаре, Костанае и Карабалыкском районе.

- Все являются близкими контактными с ранее выявленными пациентами. По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционные стационары области, - сообщили в штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.