Напарника погибшего при исполнении сержанта полиции Дархана Базарбаева допросили в суде Костаная

Очередное слушание уголовного дела в отношении жителя Тобыла Михаила ПРОКУРАТОВА состоялось в специализированном межрайонном суде Костанайской области вчера, 26 мая. Он обвиняется в том, что в Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, зарезал сержанта полиции Дархана БАЗАРБАЕВА при исполнении им служебных обязанностей. Судебное заседание прошло в онлайн-режиме, подсудимый не был доставлен в зал суда и принимал участие в процессе из здания СИЗО.

Михаил Прокуратов / Фото Ксении РЕБИК

Согласно фабуле дела, ночью Базарбаев с напарником Амангельды СЫЗДЫКОВЫМ выехал по вызову жителей улицы Комсомольской. Люди просили угомонить семейного дебошира.

Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что между подсудимым Михаилом Прокуратовым и супругом его сестры Алексеем Золоторенко произошла драка. После того, как Золоторенко слегка успокоил Прокуратова, последний пригрозил: «Сейчас вернусь и всех убью!»

Подсудимый и потерпевшие проживали в доме на двух хозяев, их квартиры разделял только коридор. Испугавшись, что Покураторов вернется, Золоторенко пошел за ним и держал дверь, чтобы тот не вышел. Сестра Прокуратова вызвала полицию. Сержант Базарбаев первым открыл дверь и получил смертельный удар ножом в грудь. Стоявший за ним напарник обезвредил Прокуратова с помощью газового баллончика.

Дархан Базарбаев

Вчера в суде допросили напарника Амангельды Сыздыкова, сестру подсудимого Алефтину КРЯЧЕК и других свидетелей. У стороны обвинения и защиты было много вопросов по поводу формы и средств защиты полицейских.

- Когда мы приехали, Золоторенко держал дверь, за которой находился Прокуратов, - пояснил в суде Амангельды Сыздыков. - Дархан Базарбаев остался в коридоре, а я побежал в машину за баллончиком и дубинкой. Когда вернулся, Базарбаев приоткрыл дверь и последовал удар, я брызнул из баллончика Прокуратову в лицо.

В ходе допроса Сыздкова, выяснилось, что полицейские не сообщили подсудимому, что они сотрудники, а сразу приняли решение открыть дверь. Почему полицейские не представились, Сыздыков суду не пояснил. Много вопросов было у суда и о том, почему полицейские при исполнении не надели бронежилеты.

- Около 1.50 19 января поступило сообщение, что в Тобыле происходит драка, - сообщил в суде оперативный дежурный отдела полиции Костанайского района Азамат ОРАЗТАЕВ. - Туда были направлены сержанты патрульно-постовой службы. Примерно через 6 минут они были на месте, еще через время поступило сообщение, что Базарбаев ранен.

На уточняющие вопросы судьи и прокурора, Оразтаев пояснил, что зимняя форма полицейских состоит из шапки, бронежилетов, светоотражающих жилетов и средств защиты, к которым относятся резиновые палки и газовые баллончики. При этом некоторые свидетели пояснили, что Базарбаев вообще был не в форме, а на Сыздыкове был только светоотражающий жилет.

- По идее полицейские должны были надеть бронежилеты, - отметил Оразтаев. - Но сообщение поступило о том, что происходит семейный скандал. О том, что есть угроза жизни, никто не сказал. Видимо, поэтому полицейские подумали, что едут урезонить обычного дебошира.

Сестра подсудимого Алефтина Крячек, которая была непосредственной свидетельницей конфликта между ее братом и мужем, тоже заявила в суде, что только на одном полицейском видела светоотражающей жилет. Она также обвинила следователя в фальсификации ее показаний.

- В тот вечер мы отмечали Крещение с мужем и его матерью, - объяснила события трагической ночи Крячек. - Пили пиво, около 23 часов пришел мой брат, он живет рядом, через коридор. За столом он поругался с моим мужем. Прокуратова выгнали из дома, но он никому не угрожал, просто встал и ушел. Мой муж пошел за ним. Когда я вышла на улицу, увидела, что брат лежит на земле, а муж его пинает. Я их разняла, Прокуратов встал и пошел в свою половину дома. Золоторенко закрыл за ним дверь, а Прокуратов стучал и пытался вырваться. Мы со свекровью вызвали полицейских, чтобы они их урезонили. Когда они приехали, первый был просто в темной одежде, на втором был только светоотражающий жилет. Они слышали, что мой брат ломится из-за двери, но не сказали ему, что они из полиции, а просто открыли дверь. В коридоре очень темно, поначалу никто не понял, что брат нанес удар ножом, потому что он сразу продолжил драку с моим мужем в коридоре.

Свидетель несколько раз повторила, что Прокуратов никому не угрожал, что она «давно знает своего брата и никогда его не боялась». Тогда у суда возник вопрос, почему в ходе досудебного расследования Крячек давала другие показания.

- Угрозы не было. Полицейским, что есть угроза вы не сказали, тогда зачем вы вообще вызывали полицию? - в какой-то момент не сдержала эмоции судья. - При этом, исходя из ваших сегодняшних показаний, непонято, кого вы хотели урезонить: мужа или брата? По вашим словам, Золоторенко его избил, выгнал из дома, тот спокойно пошел к себе домой, но ваш муж зачем-то пошел за ним, да еще и стал держать дверь. Зачем? Если угрозы не было, почему вы не могли сами решить свой семейный скандал? Никто никому не угрожал, а человек погиб! Молодой человек!

Валентина Крячек ответила, что полицейских вызывали, «чтобы успокоить обоих». И добавила, что «готовые показания» ей привезла следователь Карина ШОХИНА. Она их быстро прочитала, сказала, что там не все верно, но подписала, потому что была «в шоковом состоянии». После оглашения показаний Крячек, которые она дала в ходе досудебного расследования, выяснилось: она говорила, что Прокуратов угрожал убить всю семью и первый ударил ее мужа. В суде Крячек от этих показаний отказалась.

Следователь Шохина в суде подтвердила, что брала показания у Крячек 19 января, в день трагедии, и та была в шоковом состоянии.

- Но я ее точно опрашивала, задавала вопросы, записывала с ее слов, - объяснила Шохина. - Она внимательно прочитала протокол допроса, сказала, что все верно и расписалась.

Более того, по словам свидетеля, Крячек была опрошена первой, и следователь в тот момент просто не могла знать деталей.

Очередное заседание по этому дело назначено на 2 июня.