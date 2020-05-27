71 человек на летней террасе - Какие нарушения карантина выявила мониторинговая группа в Костанае?

Мониторинговая группа акимата Костаная вечером 25 мая провела рейд по проверке режима карантина. Такие мероприятия не редкость. За 2 месяца провели несколько десятков проверок. Но этот выезд стал первым после того, как главный санитарный врач Костанайской области серьёзно ослабил мер по ограничению распространения коронавируса.

Самое серьёзное из послаблений – разрешение на работу крупных ТРЦ и заведений общепита. В постановления также оговариваются условия: столики расставить на расстоянии не менее 2 м друг от друга, при этом численность посетителей не должна превышать 30 человек. Есть и уже привычные требования: обязательное наличие санитайзеров, строгое соблюдение масочного и перчаточного режима для персонала.

На летней террасе караоке-бара «Турист» свободных столиков не было, за каждым от 2 и более посетителей. До закрытия (22.00) оставалось чуть меньше часа. Мониторинговая группа прошла вдоль столиков, чтобы посчитать количество посадочных мест. Завидев журналистов и людей в форме, к проверяющим вышел владелец бара Данияр КУНЕДИЛОВ. Он сообщил, что на террасе 70 посадочных мест, подавляющее большинство из которых заняты клиентами.

Посетители на журналистов и членов мониторинговой группы реагировали по-разному. Кто-то старался не обращать внимания, кто-то указывал журналистам и проверяющим на соблюдение дистанции.

- Друг от друга на полтора метра встаньте пожалуйста – регламентировал работу группы один из клиентов.

Были и более жесткие реакции. Журналистам обещали проблемы, если кадры с террасы будут опубликованы в СМИ. «Ты что, не слышишь? Камеру убери!» - в адрес журналистов сыпались и нецензурные слова.

Беседа с владельцем кафе переместилась во внутренний зал кафе. Предприниматель апеллировал к постановлению главного санврача области.

- Расстояние в 2 м между столами – это требование соблюдается, - заявил Кунедилов. – Мы проконсультировались с юристами, в постановление не написано чётко про летнюю террасу. Прочтите постановление внимательно.

Пункт, ограничивающий работу летних террас, в постановлении главного санитарного врача Костанайской области проверяющие нашли довольно быстро.

- Я вам объяснил свою позицию и по закону понесу ответственность, - резюмировал Кунедилов.

Мониторинговая группа в течение часа успела обойти ещё 5 кафе, но в лучшем случае им удавалось застать задержавшихся на улице выпускников в праздничных костюмах или не убранную на столиках посуду.

- Проверки группа проводит почти ежедневно, - подвела итоги заведующая сектором отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. – Мы и дальше продолжим контроль за соблюдением мер карантина. Мы берём объяснительные с нарушителей, а затем уже будем рассматривать вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Нарушителям суд может определить наказание по ч.3 ст. 462 КоАП РК – невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, выданных органами государственного контроля. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 100 МРП для малого (277 800 тенге), 200 МРП для среднего (555 600 тенге), 500 МРП для крупного предпринимателя (1 389 000 тенге).