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"Я вас на карантин посажу": угроза медика из Костанайской области попала на видео
В Костанайской области медработник пригрозила мужчине, перевозившему груз через блокпост, посадить его на двухдневный карантин. Видео появилось в Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадр из видео
Кадры инцидента появились в Сети на странице группы Facebook "Ватсап Казахстан". Медработник спрашивает у водителя, что за груз он везет. На вопрос, почему она этим интересуется, женщина отвечает: потому что "стою на блокпосту".
"Стоит командир, я ему сказал, что везу. А с какой целью медики интересуются, какой у меня груз? Я вообще в шоке", - отвечает ей водитель.
После чего медработник перешла к угрозам.
"Я вас сейчас на карантин посажу на два дня. Это тоже мое право. Оставим машину и поедете на карантин", - сказала женщина.
В Управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что случай произошел на блокпосту в Житикаре.
"Медработник пояснила, что это был эмоциональный срыв, вызванный оскорблением и хамским поведением со стороны водителя. На просьбы полицейских и медработника выйти из кабины отвечал оскорблениями, унижая человеческое достоинство специалистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Провоцировал конфликт. Требовал от работников поста лезть в кабину и обслужить его. Его требования выражались в оскорбительной форме", - пояснили в ведомстве.
Тем не менее медработник понесла наказание за случившееся.
"Проведен комиссионный разбор случая с медработником. Вынесено дисциплинарное решение - выговор. Свою вину, а именно превышение должностных полномочий и нарушение этики, медработник признала", - добавили в ведомстве.
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