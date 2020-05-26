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АвтоЦОНы временно приостанавливают регистрацию автотранспорта
26 мая 2020, 06:45 | Государство
26 мая 2020 года с 9.00 до 12.30 часов приостанавливается оказание государственной услуги по регистрации транспорта во всех Центрах обслуживания населения страны и на портале “Электронного правительства”, сообщают в Комитете административной полиции.
Иллюстративное фото tengrinews.kz
- В связи с проведением внеплановых профилактических работ в информационных системах правоохранительных органов, – скупо говорится в сообщении. - Комитет административной полиции МВД приносит извинения за доставленные неудобства.
О причинах внезапных неполадок в системе не сообщается. Говорится, что после окончания профилактических работ оказание государственной услуги будет возобновлено.
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