АвтоЦОНы временно приостанавливают регистрацию автотранспорта

26 мая 2020 года с 9.00 до 12.30 часов приостанавливается оказание государственной услуги по регистрации транспорта во всех Центрах обслуживания населения страны и на портале “Электронного правительства”, сообщают в Комитете административной полиции.

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- В связи с проведением внеплановых профилактических работ в информационных системах правоохранительных органов, – скупо говорится в сообщении. - Комитет административной полиции МВД приносит извинения за доставленные неудобства.

О причинах внезапных неполадок в системе не сообщается. Говорится, что после окончания профилактических работ оказание государственной услуги будет возобновлено.