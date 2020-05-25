Токаев подписал поправки по вопросам проведения мирных собраний в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Казахстане. Закон предусматривает уведомительный порядок для проведения мирных собрани. в форме митингов, собраний, пикетов, сообщает informburo.kz.

Закон на стадии проекта вызвал большие споры и не раз подвергался критике. 14 мая Сенат Парламента вернул законопроект на рассмотрение в Мажилис после внесения в него некоторых дополнений. 20 мая нижняя палата Парламента согласилась с поправками Сената и направила законопроект на подпись президенту.

Основные нормы закона:

Введена презумпция в пользу проведения собрания. Определён чёткий перечень обстоятельств, при которых может быть отказано в организации и проведении мирного собрания.

Мирные собрания должны проводиться в специализированных местах, которые определяют МИО. Они должны находиться в центральных частях городов и сёл, обеспечивать удобство организации, возможность использования объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников собраний.

В центральных частях районов в городах республиканского значения, столице, а также в центрах областей должно быть не менее трёх мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов (поправка Сената).

Мирные собрания в виде пикетирования могут проводиться в любом месте, кроме тех, где пикетирование прямо запрещено законом (ни одного госоргана, включая парламент и правительство, в перечне исключений нет).

Внедряется уведомительный порядок для проведения мирных собраний в форме митингов, собраний, пикетов. Организатору собрания достаточно лишь уведомить местные власти о том, что он планирует провести мирное собрание. Согласия акимата на проведение мирного собрания не требуется.

Для проведения демонстрации или шествия используется другая форма уведомления – заявление о согласовании, основное отличие которого заключается в указании маршрута, по которому будут двигаться участники, его начального и конечного пунктов, протяжённости, сведения об использовании транспортных средств.

Сокращены сроки уведомления о мирном собрании. Для уведомлений о проведении собрания, митинга или пикетирования срок подачи был сокращён с 15 до пяти рабочих дней. С 10 до трёх рабочих дней сокращён срок, в течение которого местные власти должны отреагировать на уведомление. С 15 до 10 рабочих дней сокращён срок подачи заявления о согласовании демонстрации или шествия, а срок его рассмотрения – с 10 до 7 рабочих дней.

Исключается прекращение мирного собрания в связи с неправомерными действиями отдельных его участников, если такие нарушения были устранены.