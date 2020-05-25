|
ВНИМАНИЕ!
Во вторник, 26 мая, с 10.00 до 11.00, сайт "НГ" будет недоступен в связи с техническими работами.
Коронавирус в Костанайской области:
Токаев подписал поправки по вопросам проведения мирных собраний в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Казахстане. Закон предусматривает уведомительный порядок для проведения мирных собрани. в форме митингов, собраний, пикетов, сообщает informburo.kz.
Закон на стадии проекта вызвал большие споры и не раз подвергался критике. 14 мая Сенат Парламента вернул законопроект на рассмотрение в Мажилис после внесения в него некоторых дополнений. 20 мая нижняя палата Парламента согласилась с поправками Сената и направила законопроект на подпись президенту.
Основные нормы закона:
Введена презумпция в пользу проведения собрания. Определён чёткий перечень обстоятельств, при которых может быть отказано в организации и проведении мирного собрания.
Мирные собрания должны проводиться в специализированных местах, которые определяют МИО. Они должны находиться в центральных частях городов и сёл, обеспечивать удобство организации, возможность использования объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников собраний.
В центральных частях районов в городах республиканского значения, столице, а также в центрах областей должно быть не менее трёх мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов (поправка Сената).
Мирные собрания в виде пикетирования могут проводиться в любом месте, кроме тех, где пикетирование прямо запрещено законом (ни одного госоргана, включая парламент и правительство, в перечне исключений нет).
Внедряется уведомительный порядок для проведения мирных собраний в форме митингов, собраний, пикетов. Организатору собрания достаточно лишь уведомить местные власти о том, что он планирует провести мирное собрание. Согласия акимата на проведение мирного собрания не требуется.
Для проведения демонстрации или шествия используется другая форма уведомления – заявление о согласовании, основное отличие которого заключается в указании маршрута, по которому будут двигаться участники, его начального и конечного пунктов, протяжённости, сведения об использовании транспортных средств.
Сокращены сроки уведомления о мирном собрании. Для уведомлений о проведении собрания, митинга или пикетирования срок подачи был сокращён с 15 до пяти рабочих дней. С 10 до трёх рабочих дней сокращён срок, в течение которого местные власти должны отреагировать на уведомление. С 15 до 10 рабочих дней сокращён срок подачи заявления о согласовании демонстрации или шествия, а срок его рассмотрения – с 10 до 7 рабочих дней.
Исключается прекращение мирного собрания в связи с неправомерными действиями отдельных его участников, если такие нарушения были устранены.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 2
Всего: 56
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020