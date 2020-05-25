Жара идет на спад - Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области

Во вторник, 26 мая, на территории Костанайской области, по прогнозу синоптиков, переменная облачность, ночью местами возможен небольшой дождь и гроза. Ветер северный 9-14, местами 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +20...+25, на юге +30...+35 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду 27 мая, по области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +10...+15, на севере +7, днём +20...+25, на юге +28 градусов.

- В Костанае 26 мая без осадков, скорость северного ветра 9-14 м/с. Ночью 12-14, днём 22-24 градуса выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - 27 мая в областном центре без осадков, ветер северный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха +10...+12 ночью и +23...+25 градусов днём.