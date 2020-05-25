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23 вагона грузового поезда сошли с рельсов в Костанайской области
Продолжаются работы по ликвидации последствий схода, сообщает zakon.kz.
Фото: 24tv.ua
По информации пресс-службы "КТЖ-Грузовые перевозки", 24 мая в 14.40 при следовании грузового поезда по перегону Казанбасы-Апановка участка Кушмурун-Тобол Костанайской области машинист применил экстренное торможение из-за падения давления воздуха между вагонами по данным манометра локомотива.
- Состав с порожными вагонами следовал при скорости 68-70 км/час (на данном участке установленная скорость – 70 км/час). В результате осмотра локомотивной бригадой выявлен сход с рельс 23 вагонов, повреждение опоры контактной сети, железнодорожного пути. В данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий схода, - отметили в пресс-службе.
Создана комиссия по расследованию причин произошедшего.
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