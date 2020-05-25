Два новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Костанайской области

По состоянию на 24 мая, сообщает оперативный информационный штаб, коронавирусная инфекция выявлена у костанайца 1959 года рождения. Мужчину обследовали перед госпитализацией в столичную клинику. Заболевание протекало бессимптомно. В данное время проверяются контактные лица. Пациент госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы.

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Положительный анализ получен также у 25-летнего житикаринца из числа ранее контактировавших с инфицированным коронавирусом. Из провизорного госпиталя переведен в инфекционный стационар.

В настоящее время в Костанайской области выявлено 122 человека с инфекцией COVID-19.