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Коронавирус в Костанайской области:
Два новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Костанайской области
По состоянию на 24 мая, сообщает оперативный информационный штаб, коронавирусная инфекция выявлена у костанайца 1959 года рождения. Мужчину обследовали перед госпитализацией в столичную клинику. Заболевание протекало бессимптомно. В данное время проверяются контактные лица. Пациент госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы.
Иллюстративное фото ilkha.com
Положительный анализ получен также у 25-летнего житикаринца из числа ранее контактировавших с инфицированным коронавирусом. Из провизорного госпиталя переведен в инфекционный стационар.
В настоящее время в Костанайской области выявлено 122 человека с инфекцией COVID-19.
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