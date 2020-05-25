9-летний мальчик утонул в Костанайской области

Тело ребенка из воды извлекли местным жители. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото t.aimg.sk

Несчастный случай произошел 23 мая, в 18.30, в с. Кожа в Наурзумском районе. Ребенок играл рядом с искусственным озером на окраине села.

По предварительным данным, оставшись без присмотра взрослых, мальчик во время игры по неосторожности утонул в озере. Другие обстоятельства дела выясняются.