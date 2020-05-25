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9-летний мальчик утонул в Костанайской области
25 мая 2020, 11:33 | Происшествия
Тело ребенка из воды извлекли местным жители. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото t.aimg.sk
Несчастный случай произошел 23 мая, в 18.30, в с. Кожа в Наурзумском районе. Ребенок играл рядом с искусственным озером на окраине села.
По предварительным данным, оставшись без присмотра взрослых, мальчик во время игры по неосторожности утонул в озере. Другие обстоятельства дела выясняются.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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