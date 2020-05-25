Чемпионат РК по баскетболу закончился досрочно

22-го мая прошло заочное заседание Федерации баскетбола Казахстана, где рассматривался вопрос о возобновлении соревнований, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФБ.

БК "Тобол" (в белом) занял третью строчку в турнирной таблице / Фото из архива "НГ"

Было принято решение досрочно завершить сезоны в мужской Национальной лиге и Высшей лиге, а также женской Национальной лиге. Победители и призеры были определены по текущему положению в таблице.

Добавим, что розыгрыш Кубков Казахстана среди мужских и женских команд запланирован на сентябрь на 2020 года.

Итоговое положение команд:

Среди мужских команд Национальной лиги:



1 место – БК «Астана» г. Нур-Султан;

2 место – БК «Барсы Атырау» г. Атырау;

3 место – БК «Тобол» г. Костанай;

4 место – БК «Актобе» г. Актобе;

5 место – БК «Синегорье» г. Кокшетау;

6 место – БК «Каспий» г. Актау.



Среди мужских команд Высшей лиги:



1 место – БК «Казыгурт» г. Шымкент;

2 место – БК «Барс» г. Петропавловск;

3 место – БК «Иртыш» г. Павлодар;

4 место – БК «СДЮСШ» Алматинская область;

5 место – БК «Барсы Атырау – 2» г. Атырау;

6 место – БК «Алматинский легион – 2».



Среди женских команд Национальной лиги:



1 место – БК «Астана Тайгерс» г. Нур-Султан;

2 место – БК «Иртыш» г. Павлодар;

3 место – БК «Синегорье» г. Кокшетау;

4 место – БК «СДЮСШ» Алматинская область;

5 место – БК «Туран» Туркестанская область;

6 место – БК «Казыгурт МарС» г. Шымкент;

7 место – БК «Окжетпес» Акмолинская область.