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Чемпионат РК по баскетболу закончился досрочно
22-го мая прошло заочное заседание Федерации баскетбола Казахстана, где рассматривался вопрос о возобновлении соревнований, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФБ.
БК "Тобол" (в белом) занял третью строчку в турнирной таблице / Фото из архива "НГ"
Было принято решение досрочно завершить сезоны в мужской Национальной лиге и Высшей лиге, а также женской Национальной лиге. Победители и призеры были определены по текущему положению в таблице.
Добавим, что розыгрыш Кубков Казахстана среди мужских и женских команд запланирован на сентябрь на 2020 года.
Итоговое положение команд:
Среди мужских команд Национальной лиги:
1 место – БК «Астана» г. Нур-Султан;
2 место – БК «Барсы Атырау» г. Атырау;
3 место – БК «Тобол» г. Костанай;
4 место – БК «Актобе» г. Актобе;
5 место – БК «Синегорье» г. Кокшетау;
6 место – БК «Каспий» г. Актау.
Среди мужских команд Высшей лиги:
1 место – БК «Казыгурт» г. Шымкент;
2 место – БК «Барс» г. Петропавловск;
3 место – БК «Иртыш» г. Павлодар;
4 место – БК «СДЮСШ» Алматинская область;
5 место – БК «Барсы Атырау – 2» г. Атырау;
6 место – БК «Алматинский легион – 2».
Среди женских команд Национальной лиги:
1 место – БК «Астана Тайгерс» г. Нур-Султан;
2 место – БК «Иртыш» г. Павлодар;
3 место – БК «Синегорье» г. Кокшетау;
4 место – БК «СДЮСШ» Алматинская область;
5 место – БК «Туран» Туркестанская область;
6 место – БК «Казыгурт МарС» г. Шымкент;
7 место – БК «Окжетпес» Акмолинская область.
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