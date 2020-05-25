У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае?

25 мая 2020, 09:19 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 25 по 28 мая сообщили в пресс-службе организации. Техническое обслуживание пройдет на двух подстанциях, в связи с чем отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-33 (Техническое обслуживание подстанции)

25 и 26 мая с 10.00 до 17.30

  • ИП Кривохижин,
  • ИП Сомусев,
  • ИП Самоделко,
  • АЗС №9,
  • Автомойка.

Частный сектор:

  • пер. Железный 1-20,
  • пер. Дальний 1-19,
  • ул. Каирбекова 240-272,
  • ул. Пригородная 1-52,
  • ул. Песочная 2-20,
  • ул. Ключевая 6-30.

РП-33 (Техническое обслуживание подстанции)

27 и 28 мая с 10.00 до 17.30

  • ИП Калибров,
  • ТОО "Агро-лига",
  • ТОО "Алтын-Май",
  • ТОО "Ак Алтын Ун".