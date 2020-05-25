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Во вторник, 26 мая, с 10.00 до 11.00, сайт "НГ" будет недоступен в связи с техническими работами.
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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае?
25 мая 2020, 09:19 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 25 по 28 мая сообщили в пресс-службе организации. Техническое обслуживание пройдет на двух подстанциях, в связи с чем отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-33 (Техническое обслуживание подстанции)
25 и 26 мая с 10.00 до 17.30
- ИП Кривохижин,
- ИП Сомусев,
- ИП Самоделко,
- АЗС №9,
- Автомойка.
Частный сектор:
- пер. Железный 1-20,
- пер. Дальний 1-19,
- ул. Каирбекова 240-272,
- ул. Пригородная 1-52,
- ул. Песочная 2-20,
- ул. Ключевая 6-30.
РП-33 (Техническое обслуживание подстанции)
27 и 28 мая с 10.00 до 17.30
- ИП Калибров,
- ТОО "Агро-лига",
- ТОО "Алтын-Май",
- ТОО "Ак Алтын Ун".
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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