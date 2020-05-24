Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае

Суд №2 Костаная по уголовным делам приговорил казахстанца Евгения Щербака, воевавшего на стороне ДНР, к 4,5 годам лишения свободы за участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 УК РК). Об этом сообщили «Медиазоне» в канцелярии суда.

Иллюстративное фото с сайта azattyq.org

Главной редактор «Свободной прессы» и депутат российской Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что оплатил Щербаку адвоката.

«Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного», - сказал Шаргунов.

В апреле 2020 года Россия выдворила Щербака в Казахстан за неоднократное нарушение миграционного законодательства.