Суд №2 Костаная по уголовным делам приговорил казахстанца Евгения Щербака, воевавшего на стороне ДНР, к 4,5 годам лишения свободы за участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 УК РК). Об этом сообщили «Медиазоне» в канцелярии суда.
Иллюстративное фото с сайта azattyq.org
Главной редактор «Свободной прессы» и депутат российской Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что оплатил Щербаку адвоката.
«Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного», - сказал Шаргунов.
В апреле 2020 года Россия выдворила Щербака в Казахстан за неоднократное нарушение миграционного законодательства.
По информации «Урал. МБХ медиа», в 2014 году казахстанец воевал в Донбассе на стороне сепаратистов в батальоне «Спарта». С октября 2016 года Щербак находился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России, но ему было отказано из-за «отсутствия оснований». Сепаратист находился в Центре временного содержания для иностранных граждан Челябинска.