Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить выплачивать 42 500 тенге

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов отправил в Минтруда предложение, чтобы государство продолжило выплачивать 42 500 тенге казахстанцам, оставшимся без работы, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта interfax.kz

"Режим ЧП прекращён, но бизнес только встаёт на ноги, а чтобы выплатить зарплату, ему нужно какое-то время поработать и что-то заработать. Некоторые виды бизнеса по-прежнему под запретом, они не зарабатывают и, соответственно, у них нет возможности заплатить своим работникам. Государству мы предлагаем продолжить выплачивать 42 500 тенге хотя бы в наиболее пострадавших секторах экономики, которые ещё запрещены или не начали работать в полную силу", – написал он в Facebook.

Госорганы он призвал не спешить штрафовать предпринимателей, которые не платят сотрудникам минимальную зарплату во время простоя.

"Чиновникам проще всего оштрафовать работодателя, для этого много ума не нужно. Во внимание, конечно, не принимается то обстоятельство, что у бизнеса не осталось денег не только на зарплату, но и на закуп товаров, материалов, заказ услуг, без которых этот бизнес не может обойтись. Я призываю уважаемых государственных служащих не концентрировать своё внимание на репрессивных инструментах", – написал Рустам Журсунов.

Ранее Министерство труда и социальной защиты в ответе на запрос informburo.kz заявило, что людям, которые до сих пор не вышли на работу из-за действующих карантинных мер, минимальную зарплату должен выплатить работодатель.