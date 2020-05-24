Новые случаи COVID-19 выявлены в Житикаре, Рудном и Денисовском районе

В Костанайской области зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19 (по состоянию на 23.05.2020 года). Об этом сообщил сегодня, 24 мая, областной информационный штаб.

Иллюстративное фото kyzylorda-news.kz

В Денисовском районе коронавирусная инфекция выявлена у женщины 1994 года рождения, которая является близким по контакту с ранее зараженным пациентом.

В Житикаре диагноз COVID-19 подтвержден у женщины 1965 года рождения, которая госпитализирована с диагнозом пневмония.

В Рудном госпитализированы двое мужчин 1982-го и 1988 года рождения, которые вернулись из Российской Федерации. ПЦР анализ показал положительный результат на инфекцию COVID-19.

В этот же день диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22-летнего рудничанина, демобилизованного из рядов вооруженных сил, он прибыл из Тараза.

"Все больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Круг контактных лиц определяется. Проводятся противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 23.05.2020 года в области зарегистрированы 120 человек с инфекцией COVID-19, выписаны с выздоровлением 56 человек.