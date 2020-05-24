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Коронавирус в Костанайской области:
Новые случаи COVID-19 выявлены в Житикаре, Рудном и Денисовском районе
В Костанайской области зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19 (по состоянию на 23.05.2020 года). Об этом сообщил сегодня, 24 мая, областной информационный штаб.
Иллюстративное фото kyzylorda-news.kz
В Денисовском районе коронавирусная инфекция выявлена у женщины 1994 года рождения, которая является близким по контакту с ранее зараженным пациентом.
В Житикаре диагноз COVID-19 подтвержден у женщины 1965 года рождения, которая госпитализирована с диагнозом пневмония.
В Рудном госпитализированы двое мужчин 1982-го и 1988 года рождения, которые вернулись из Российской Федерации. ПЦР анализ показал положительный результат на инфекцию COVID-19.
В этот же день диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22-летнего рудничанина, демобилизованного из рядов вооруженных сил, он прибыл из Тараза.
"Все больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Круг контактных лиц определяется. Проводятся противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 23.05.2020 года в области зарегистрированы 120 человек с инфекцией COVID-19, выписаны с выздоровлением 56 человек.
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