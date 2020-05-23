Посетители кальянной сбежали от сотрудников СЭС через черный ход в Костанае

Кальянная «Сhop Chop» принимала посетителей за закрытыми дверями. Нарушение режима карантина было выявлено в ходе рейда мониторинговой группы акимата Костаная в пятницу, 22 мая.

Фото пресс-службы ДККБТУ

"Как оказалось, в заведении имеется черный ход, через который все посетители успели ретироваться, - сообщила сегодня, 23 мая, пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. - То, что в кальянной было многолюдно, подтверждали плотный дым, стоящий стеной, и несколько десятков молодых людей, которые успели выйти и находились на соседней улице. Увидев участкового инспектора, они поспешили скрыться на припаркованных здесь же автомобилях".

Еще одно нарушение санитарных норм и карантинных мер выявили в кафе «Simpl Day». Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области, кафе работают только навынос и доставку, однако здесь клиенты ужинали за столиком кафе. Кроме того, сами работники кафе были без масок и перчаток.

Мониторинговая группа провела беседу с администраторами заведений, вручила уведомления. В частности, им разъяснили, что режим ЧП снят, но карантин продолжает действовать. Штрафы по статье 462 ч.3 КоАП РК составляют от 200 МРП до 400 МРП.