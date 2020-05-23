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На eGov.kz теперь можно заказать водительское удостоверение при его утере, истечении срока, смене ФИО
informburo.kz
Подать заявку на получение водительских удостоверений в связи с истечением срока, сменой фамилии, имени и отчества, утере или краже теперь можно на портале eGov.kz, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".
Иллюстративное фото с сайта azattyq-ruhy.kz
Чтобы получить услугу, необходимо зайти на портал eGov.kz, выбрать вкладку "Транспорт и коммуникации", раздел "Автомобильный транспорт", услугу – "Выдача водительских удостоверений". Затем необходимо нажать на кнопку "Заказать услугу онлайн". Заполнить все обязательные поля, загрузить фотографию и образец подписи. Заплатить 1,25 МРП и подписать услугу с помощью ЭЦП.
"Отметим, что при выборе поля "Перемена фамилии, имени и отчества" необходимо загрузить свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества. При истечении срока действия необходимо прикрепить медицинскую справку 083-У. В случае утери или кражи – справку из районного управления полиции", – добавили в пресс-службе.
Пользователь получит уведомление об изготовлении водительского удостоверения. Услуга доступна для физических лиц.
"Мы на постоянной основе ведём мониторинг и предоставляем обратную связь. Все предложения, которые поступают от сограждан, рассматриваются и прорабатываются как отдельные кейсы. Это также способствует улучшению и упрощению процесса получения государственных услуг в режиме онлайн", – сказал председатель правления АО "НИТ" Асет Турысов.
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