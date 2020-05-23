Парня, который спас ребенка, чуть не выпавшего из окна 2-го этажа, разыскивает УЧС Костаная

Видео спасения ребенка разместило управление по ЧС Костаная сегодня, 23 мая, на своей странице в Инстаграм.

Кадр из видео

"Ищем парня, который спас жизнь ребенка, чтобы поблагодарить и наградить!!! Все, кто его узнал или знает огромная просьба предоставить его данные и телефон!!!! УЧС города Костанай. 500 400", - говорится в сообщении.

На записи видно, как ребенок стоит на подоконнике в окне второго этажа многоэтажного дома, причем противомоскитная сетка уже выпала.

По словам очевидцев, это произошло в микрорайоне Алтын Арман, парень проезжал мимо на ГАЗели.