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Парня, который спас ребенка, чуть не выпавшего из окна 2-го этажа, разыскивает УЧС Костаная
Видео спасения ребенка разместило управление по ЧС Костаная сегодня, 23 мая, на своей странице в Инстаграм.
Кадр из видео
"Ищем парня, который спас жизнь ребенка, чтобы поблагодарить и наградить!!! Все, кто его узнал или знает огромная просьба предоставить его данные и телефон!!!! УЧС города Костанай. 500 400", - говорится в сообщении.
На записи видно, как ребенок стоит на подоконнике в окне второго этажа многоэтажного дома, причем противомоскитная сетка уже выпала.
По словам очевидцев, это произошло в микрорайоне Алтын Арман, парень проезжал мимо на ГАЗели.
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