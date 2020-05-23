Два новых случая COVID-19 выявили в Костанайской области

В Костанайской области выявлено два факта заражения коронавирусной инфекции (по состоянию на 22 мая 2020 года). Об этом сегодня сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

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"COVID-19 подтвердился у женщины 1992 года рождения, которая прибыла из Российской Федерации через автопереход «Кайрак». Пациентка была госпитализирована в карантинный стационар до получения результатов обследования. По результатам проведенных ПЦР диагностических исследований выставлен диагноз – коронавирусная инфекция. Также инфекция COVID-19 выявлена у мужчины 1969 года рождения, проживающего в городе Житикара. Был обследован на платной основе перед выездом на вахту", говорится в сообщении.

Больные госпитализированы, получают необходимое лечение.

По данным на 22 мая в области зарегистрированы 115 случаев заболевания COVID-19. Выписаны с выздоровлением 53 человека.