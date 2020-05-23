Невыполненные работы на 83,5 млн тенге при строительстве котельной в Рудном выявила антикоррупционная служба

В 2019 году ТОО «ТеплоЭнергоСтрой» выиграло тендер на строительство котельной для нового микрорайона в Рудном. На 106 200 000 тенге подрядчик должен был закупить блочно-модульное котельное оборудование у конкретного производителя - ТОО «Буран Бойлер». доставить его и установить.

Иллюстративное фото с сайта buran.kz

- Однако руководство ТОО «ТеплоЭнергоСтрой» в лице Шиктыбаева, решило пойти в обход ПСД и возвести вместо блочно-модульной обычную стационарную котельную, - сообщил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ. - В ТОО заверили, что после монтажа обеспечат выдачу «Буран Бойлером» паспорта на здание и оборудование. Антикоррупционной службе стало известно, что по строительству котельной необходимое оборудование не поставлено и работы выполнены не в полном объеме. Таким образом установлен причиненный государству ущерб в сумме 83 698 400 тенге. По словам бизнесмена, денежные средства, полученные от заказчика, он похищать не собирался, так как перечислял их поставщикам по мере поступления.

В ведомстве отмечают, что Шиктыбаев полностью осознал свою вину и надлежащим образом выполнил условия договора госзакупок, а все нарушения были устранены.