|
ВНИМАНИЕ!
Во вторник, 26 мая, с 10.00 до 11.00, сайт "НГ" будет недоступен в связи с техническими работами.
Коронавирус в Костанайской области:
К концу недели осадки прекратятся - прогноз погоды в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 23 мая, в некоторых районах Костанайской области синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ветер южный скоростью 9-14, днём местами 18 м/с. Температура ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +22...+27 градусов, на юге до +30.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае ночью и утром дожди. Ветер южный 9-14, местами до 18 м/с.
- В воскресенье, 24 мая, по области переменная облачность и без осадков, а ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +12...+14, днём +28...+30 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В понедельник, 25 мая, без осадков. Ночью +13...+15, днём +29...+31.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 51
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020