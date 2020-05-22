К концу недели осадки прекратятся - прогноз погоды в Костанайской области

В субботу, 23 мая, в некоторых районах Костанайской области синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ветер южный скоростью 9-14, днём местами 18 м/с. Температура ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +22...+27 градусов, на юге до +30.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае ночью и утром дожди. Ветер южный 9-14, местами до 18 м/с.

- В воскресенье, 24 мая, по области переменная облачность и без осадков, а ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +12...+14, днём +28...+30 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В понедельник, 25 мая, без осадков. Ночью +13...+15, днём +29...+31.