Владельцы и директора крупных ресторанов в Костанае требуют изменить для них условия работы в карантине

Сегодня, 22 мая, самые активные предприниматели, работающие в этом секторе, организовали встречу около городского акимата. С рестораторами вышел пообщаться заместитель акима Костаная Андрей ФИНК.

Поводом для импровизированного схода стало очередное послабление запретительных мер, которое стартует с 25 мая. В перечне тех, кому разрешено работать, наконец, значатся и заведения общепита, которым прежде можно было обслуживать клиентов на вынос либо доставлять им еду. Теперь для них условия оговариваются так: «Разрешается работа... объектов общественного питания с числом посетителей не более 30 человек, в том числе летних террас, с расстановкой столов на расстоянии не менее 2 м друг от друга».

- А у нас нет летника, например. И нас вообще не устраивают эти условия, - сказала корреспондентам «НГ» директор ресторана «Султан Сарайы» Айгуль ИСАХМЕТОВА, - у нас же большие рестораны, которые специализируются на проведении банкетов, поминальных асов, свадеб. Нам, чтобы принять 30 человек, и открываться не стоит.

- Мы стоим с 16 марта. Честно стоим. Теперь читаем, что ТРЦ разрешили работать, где в залах будет масса народа находиться, а нам, выходит, опять нельзя. Открываться на тех условиях, что предписаны, абсолютно невыгодно, - поддержала коллегу директор ресторана Premium Palace Нина НАУМОВА, - простой пример - в зале сидит 30 человек или 100, освещать-то его надо одинаково. У меня три изолированных зала. Хочу узнать, могу ли я в каждом по 30 человек принимать.

По словам рестораторов, они с начала мая надеялись, что их заведениям разрешат функционировать. Ждали изменений 4 мая, потом 11-го, потом 18-го, наступило 25 число - и опять не на их улице праздник.

- Мы просто не знаем, что говорить клиентам. Заказы переносим с декады на декаду, с месяца на другой месяц. Банкеты же за один день не организуются. Не хочется людей обманывать, - обозначила еще один аспект проблемы директор ресторана Grand Vojage Наталья ПАНЧЕНКО.

Само собой, у всех проблемы с наемными работниками. У кого-то шеф-повар вынужден был уйти на Складскую, сейчас готовит там вместо ресторанных «дешманские» обеды, у кого-то администраторы в грузчики пошли. Выяснилось, кстати, что многие не получили выплату 42 500 тенге. Наумова говорила, что из ее работников человек 20 не сумели оформить пособие, в той-хане «Саулеш» - 10 человек. А у многих кредиты, съемное жилье. Сейчас ситуация с простоем для работников усугубляется тем, что режим ЧП снят и платить им 42 500 тенге должен работодатель. А ресторан-то стоит, дохода нет.

Рестораторы говорили, что они карантинную ситуацию понимают, готовы замерять на входе температуру у посетителей, поддерживать усиленный санэпидрежим, но просят, чтобы им разрешили устраивать мероприятия на 100-150 человек.

- На 30 человек затраты в наших ресторанах будут такими, что цена для клиента подскочит и станет неподъемной, - объясняла Панченко, - мы готовы даже какие-то договоры с заказчиками заключать о том, что они принимают особые условия обслуживания торжеств во время карантина.

- О чем вы говорите? Постановлением главного санитарного врача республики массовые мероприятия вообще запрещены до определенных изменений в эпидситуации, - сказал собравшимся заместитель акима Костаная Андрей Финк.

На аргумент о том, что в ТРЦ и крупных супермаркетах народ ходит в торговых залах толпами и это можно, ответил, что «там люди не целуются, не обнимаются, одни штаны толпой выбирать не ходят». И повторил, как делал это уже не раз, что местная власть исполняет предписания санитарной службы.

Рестораторы попытались встретиться с главным государственным врачом Костанайской области, но не застали на работе. Решили к понедельнику подготовить письмо для него со своими предложениями, которые помогли бы достигнуть компромисса.

Фото Ксении РЕБИК