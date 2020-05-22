Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города

В числе самых проблемных улиц жители Костаная чаще всего называют Дощанова, Мауленова, Спортивную и другие.

Последнюю в этом году «похоронили». Житель Костаная Токтар в своем Instagram выставил фото с бутафорским надгробием и надписью "R.I.P” на оставшейся почти без асфальта Спортивной. А недавно, чтобы привлечь внимание властей к ужасному состоянию костанайских дорог, Токтар снялся в ролике, в котором он в военной форме пробежался по нескольким улицам. Ролик сопровождается имитацией взрывов и надписью: «Костанайские дроги словно после войны».

- На ремонт улиц в этом году выделено 12,8 млрд тенге, - сообщил 21 мая на брифинге заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ. - Все проблемные улицы, включая Спортивную, Мауленова, Дощанова, входят в число ремонтируемых.

- То есть, постоянная критика плохого состояния костанайских улиц положительно влияет на акимат? - поинтересовалась корреспондент «НГ».

- Критика влияет, но планы по ремонтам у нас расписаны на 3 года, - ответил Касимов. - Те участки дорог, за которые нас критикуют, и так были в планах, просто ремонты делаются постепенно. Что касается улицы Мауленова, то сейчас на ней ведется замена Индустриального водовода, в середине лета приступим к ремонту самой улицы. Устанавливать георешетку, как было сделано на участке Мауленова до кольца с улицей Уральской, мы не будем. На участке от кольца в сторону ул. Дощанова, где сейчас идет ремонт, укрепим грунт и положим два слоя асфальта.

Из-за участка ул. Дощанова сейчас идет судебный процесс с алматинским подрядчиком ТОО «Дала». Эта фирма в 2018 год сделала ремонт, а в 2019-м грунт просел.

- ТОО «Дала» делало реконструкцию этого участка Дощанова за счет средств ЕБРР и софинансирования из республиканского бюджета, - пояснил Касимов. - Обычно по проекту при ремонте улиц предусматривается обратная засыпка грунтом. Плюс грунт, включающий песок, супесь, который должен укрепить проезжую часть. Этой засыпки, согласно проекту, по ремонту участка по Дощанова предусмотрено не было. Госэкспертиза проект приняла, технадзор замечаний при приемке работ не сделал. Поэтому сейчас мы выясняем, чья вина в том, что асфальт на улице просел. С ТОО «Дала» уже идут судебные разбирательства. Возможно, будет суд с технадзором.

По словам Касимова, ЕБРР пытается отсудить у ТОО «Дала» гарантийную сумму в 69 млн тенге и сумму договора - еще около 40 млн тенге. Сейчас проблемный участок ул. Дощанова за счет собственных средств исправляет ГКП «Костанай-Су».

- Эта улица - большая проблема, - признал Касимов. - В этом году появилось еще много нюансов, поэтому до сих выясняется, почему просел грунт - то ли из-за самого грунта, то ли из-за плохой гидроизоляции колодцев. Обследование продолжается.

В 2020 году грунт просел и на отремонтированной ул. Урицкого, которую в прошлом году ремонтировало то же ТОО «Дала». Причем принимал работы представитель того же технадзора, что и по ул. Дощанова.

Ануарбек Касимов заверил журналистов, что среди подрядных организаций на дорогах, ремонтируемых за счет городского бюджета в этом году, ТОО «Дала» точно нет. Хотя ЕБРР проводит другие тендеры в рамках ремонта дорог по своим программам, поэтому сказать наверняка, что алматинское ТОО не выиграет переделку очередной улицы Костаная, пока нельзя.