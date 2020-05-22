Диагноз COVID-19 подтвержден у приехавшего из России жителя Денисовки

В Костанайской области выявлен еще 1 случай заболевания коронавирусной инфекции (по состоянию на 21.05.2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

Иллюстративное фото kyzylorda-news.kz

"COVID-19 подтвердился у мужчины 1992 года рождения, прибывшего из Российской Федерации в село Денисовка. Взятые лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Больной госпитализирован в инфекционное отделение районной больницы. Проводится весь спектр противоэпидемиологических мероприятий. Дополнительный круг контактных лиц определяется и берется под медицинское наблюдение. Больной получает соответствующее лечение согласно утвержденного протокола", - говорится в сообщении.

На сегодня в Костанайской области зарегистрированы 113 случаев заболевания COVID-19.