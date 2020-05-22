Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы, объяснили в акимате Костаная

Вопрос о том, когда достроят надземный переход в микрорайоне Юбилейный, в какую сумму он обошелся бюджету и насколько целесообразно его строительство, корреспондент «НГ» задала заместителю акима Костаная Ануарбека КАСИМОВУ на брифинге, который прошел в горакимате вечером 21 мая.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На встрече с журналистами замакима рассказал о реконструкциях и ремонтах дорог, благоустройстве областного центра.

- Строительство надземного перехода в Юбилейном закончим к 1 июня. Из городского бюджета на него выделено 168 млн тенге, он крытый, с лифтами, - ответил Касимов. И пояснил: - В этом месте интенсивное движение. Если установить светофор или обычную «зебру», будут выстраиваться пробки.

Фото Ксении РЕБИК

Насколько этот надземный переход будет удобен жителям, пока непонятно. Но сумма в 168 млн тенге, выделенная на его строительство, уже смущает. Полная реконструкция мечети им. Марал ишана площадью 851,4 кв м, к примеру, стоила 140 млн тенге.

Еще один надземный переход был установлен по ул. Гашека в 2017 году. Тогда отмечалось, что на его строительство выделили 50 млн тенге, а на ПСД второго - через улицу Алтынсарина, возле Центрального сквера - выделено 2 млн тенге. Еще один переход планировали построить через пр. Абая, в районе школы бокса им. Мирошниченко. Однако на этот раз замакима Костаная заявил, что строительство еще двух надземных переходов, которое планировалось 3 года назад, пока не предусмотрено.

Откладывается в этом году и обновление фасадов многоэтажных домов, которое в 2019-м сделали за счет привлеченных средств из фонда ОФ «Suiikti Qostanai». По заявлению создателей фонда, деньги в него вкладывали предприниматели, которые хотели сделать подарок городу. Уже тогда они рассчитывали, что идею подхватит городской акимат и начнет выделять бюджетные средства на ремонт фасадов.

- В прошлом году отремонтировали фасады 21-го дома к 140-летию Костаная,- пояснил Касимов. - На ремонт деньги дали спонсоры, в этом году собирались продолжить ремонт за счет средств бюджета. Но, в связи с внесением изменений в закон "О жилищных отношениях", проект пришлось отложить. Потому что закон предусматривает много нюансов в части ремонта фасадов и единого архитектурного облика города.

Зато в этом году на 64 улицах Костаная появится более 1 500 опор освещения. На их установку уже выделили 670 млн тенге. На замену 65 000 кв. м тротуаров в рамках реконструкции дорог потратят 537 млн тенге.



